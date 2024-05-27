Dilan Polat'a Açılan Davalar Tek Tek Geri Çekiliyor: Otopark Kavgası İçin Hakim Karşısına Çıktılar!
Dilan Polat'a Açılan Davalar Tek Tek Geri Çekiliyor: Otopark Kavgası İçin Hakim Karşısına Çıktılar!
7 aydır cezaevinde olan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma suçları haricinde farklı davalarla da yargılanıyor. Önce Banu Parlak'ın 'asla' dediği davayı geri çekmesi, ardından otopark kavgası yaşadıkları komşularının şikayetten vazgeçtiğini duyurması kafaları karıştırdı.
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Dilan Polat, Engin Polat ve beraberindeki 12 kişi, Kasım ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Geçtiğimiz haftalarda Polatlar'a açtığı ve geri çekmesi söylendiğinde "asla" dediği davasından vazgeçtiğini duyurmuştu.
Ardından Dilan Polat'ın avukatının savcılığa dilekçe vermesi ile Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini öğrenmiştik. Söylentilere göre Dilan Polat cezaevinden çıkacaktı.
Ardından bugün bir haber daha geldi. Tutuklanmadan önce Çekmeköy'deki evlerinde komşularıyla yaşadığı tartışmanın davası sürüyordu.
Dilan Polat, "Kimseyi darp etmedim. Zaten benim bir erkeği darp edebilmem mümkün değil." dedi.
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Engin Polat ise "eşimi korumak amacıyla bir kere gerçekleştirmek üzere darp oldu." açıklamasında bulundu.
Evin içine girdiği iddia edilen Engin Polat, "Evin içine girmedim kapının eşiğindeydim." dedi. Komşu ise şikayetinden vazgeçtiğini avukatları ile beyan etti.
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