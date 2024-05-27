Doğumuna 1 Hafta Kala "Allah Kurtarsın" Mesajlarını Gören Müge Boz Sinirlenip Tepki Gösterdi
Doğumuna 1 Hafta Kala "Allah Kurtarsın" Mesajlarını Gören Müge Boz Sinirlenip Tepki Gösterdi
İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Müge Boz, sosyal medyada kendisine gelen yorumlara isyan etti. Bir hafta sonra ikinci kez anne olacak olan oyuncu, 'Allah kurtarsın' mesajlarını görünce sinirlerine hakim olamadı.
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Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, 2019 yılında dünyaevine girmişti hatırlarsanız.
Yine 2019 yılında kızları Vina'yı kucaklarına alan çift, doğumundan itibaren büyüdüğü süreçleri de bizlerle paylaşmıştı.
Daha önce de ikinci çocuğu istediklerini söyleyen çiftten müjdeli haberi bu yılın başında vermiş ve Vina'ya kardeş geldiğini duyurmuştu.
Hamilelik süreci boyunca göbeğinin büyüdüğü anları, kontrollerini, bebeğinin kalp atışlarını paylaşan ünlü isim artık son haftasında.
Kendisine gelen "Allah kurtarsın" mesajlarından rahatsızlık duyduğunu söyleyen Müge Boz, "Hamilelik neden bazılarının gözünde kurtulunması gereken bir şey?" diye sordu.
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Daha sonra doğum yapacak bir kadına hapishanedekilere söylenen bir cümleyi iyi dilek olarak iletmenin doğru bir şey olmadığını ifade etti.
"Neden hamilelik ve annelikle ilgili bu olumsuz söylemler dilimize yerleşmiş?"
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