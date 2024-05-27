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Doğumuna 1 Hafta Kala "Allah Kurtarsın" Mesajlarını Gören Müge Boz Sinirlenip Tepki Gösterdi

Doğumuna 1 Hafta Kala "Allah Kurtarsın" Mesajlarını Gören Müge Boz Sinirlenip Tepki Gösterdi

GNS
GNS - Onedio Editörü
27.05.2024 - 13:07

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Müge Boz, sosyal medyada kendisine gelen yorumlara isyan etti. Bir hafta sonra ikinci kez anne olacak olan oyuncu, 'Allah kurtarsın' mesajlarını görünce sinirlerine hakim olamadı.

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Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, 2019 yılında dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, 2019 yılında dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Yurt dışında düğün olmadan sade bir organizasyon ile evlenen ikilinin pozlarına da, dünyalar tatlısı ilişkilerine de bayılmıştık. Hala da severek takip ediyoruz!

Yine 2019 yılında kızları Vina'yı kucaklarına alan çift, doğumundan itibaren büyüdüğü süreçleri de bizlerle paylaşmıştı.

Yine 2019 yılında kızları Vina'yı kucaklarına alan çift, doğumundan itibaren büyüdüğü süreçleri de bizlerle paylaşmıştı.

Vina ile paylaştıkları videolara hız kesmeden devam da ediyorlar. Biz de büyük bir keyifle takip ediyoruz kendilerini. Vina neredeyse 5 yaşında oldu bile. Enerjisine ve güzelliğine hayran olduğumuz bir minik!

Daha önce de ikinci çocuğu istediklerini söyleyen çiftten müjdeli haberi bu yılın başında vermiş ve Vina'ya kardeş geldiğini duyurmuştu.

Daha önce de ikinci çocuğu istediklerini söyleyen çiftten müjdeli haberi bu yılın başında vermiş ve Vina'ya kardeş geldiğini duyurmuştu.

Cinsiyeti doğumda öğreneceğini ve henüz bilmediklerini söyleyen Müge Boz, 'Yakında ben, Vina ve kardeşi 3’lü Voltran’ı oluşturacağız' demişti.

Hamilelik süreci boyunca göbeğinin büyüdüğü anları, kontrollerini, bebeğinin kalp atışlarını paylaşan ünlü isim artık son haftasında.

Hamilelik süreci boyunca göbeğinin büyüdüğü anları, kontrollerini, bebeğinin kalp atışlarını paylaşan ünlü isim artık son haftasında.

Bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü isim sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarıyla isyan etti.

Kendisine gelen "Allah kurtarsın" mesajlarından rahatsızlık duyduğunu söyleyen Müge Boz, "Hamilelik neden bazılarının gözünde kurtulunması gereken bir şey?" diye sordu.

Kendisine gelen "Allah kurtarsın" mesajlarından rahatsızlık duyduğunu söyleyen Müge Boz, "Hamilelik neden bazılarının gözünde kurtulunması gereken bir şey?" diye sordu.

'Doğum zamanı yaklaştıkça etraftan sıkça duyduğum bir laf var: Allah kurtarsın! Hamilelik neden bazılarının gözünde kurtulunması gereken bir şey?'

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Daha sonra doğum yapacak bir kadına hapishanedekilere söylenen bir cümleyi iyi dilek olarak iletmenin doğru bir şey olmadığını ifade etti.

Daha sonra doğum yapacak bir kadına hapishanedekilere söylenen bir cümleyi iyi dilek olarak iletmenin doğru bir şey olmadığını ifade etti.

'Doğum yapacak bir anneye hapishanedekilere de söylenen cümlenin aynısının söylenmesinin onu daha da panikleteceğini kimse düşünmüyor mu?'

"Neden hamilelik ve annelikle ilgili bu olumsuz söylemler dilimize yerleşmiş?"

"Neden hamilelik ve annelikle ilgili bu olumsuz söylemler dilimize yerleşmiş?"

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