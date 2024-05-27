İsrail'in Yaşattığı Zulme Sessiz Kalmayan ve Gururla Filistin'i Destekleyen Ünlüler
İsrail'in Yaşattığı Zulme Sessiz Kalmayan ve Gururla Filistin'i Destekleyen Ünlüler
İsrail-Filistin savaşı, 2023 yılının Ekim ayında başladı. Hamas'ın üç koldan İsrail'e sızmasının ardından İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırmaya başladı. İsrail'in Filistin'e yaşattığı zulüm devam ederken, dünyaca ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden ya da giyimleriyle Filistin'e destek mesajları yayınlamaya devam etti.
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Bella Hadid
Zayn Malik
Zendaya
Cristiano Ronaldo
Gigi Hadid
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Jenna Ortega
Selena Gomez
Emma Watson
Michael B. Jordan
Georgina Rodriguez
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The Weeknd
Angelina Jolie
Ariana Grande
Macklemore
Paul Pogba ve Amad Diallo
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Mark Ruffalo
John Cusack
iShowSpeed
Drake
Hunter Schafer
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Eğlence sektöründe adı geçen isimler Başkan Joe Biden'a “Gazze ve İsrail'de ateşkes çağrısında bulunan” açık bir mektuba imza attı:
Bille Eilish
Kehlani
Dua Lipa
Marcia Cross
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Rihanna
Joe Alwyn
Nicola Coughlan
SZA
Aurora
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