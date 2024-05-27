İsrail'in Yaşattığı Zulme Sessiz Kalmayan ve Gururla Filistin'i Destekleyen Ünlüler

İsrail-Filistin savaşı, 2023 yılının Ekim ayında başladı. Hamas'ın üç koldan İsrail'e sızmasının ardından İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırmaya başladı. İsrail'in Filistin'e yaşattığı zulüm devam ederken, dünyaca ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden ya da giyimleriyle Filistin'e destek mesajları yayınlamaya devam etti.