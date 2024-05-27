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İsrail'in Yaşattığı Zulme Sessiz Kalmayan ve Gururla Filistin'i Destekleyen Ünlüler

İsrail'in Yaşattığı Zulme Sessiz Kalmayan ve Gururla Filistin'i Destekleyen Ünlüler

GNS
GNS - Onedio Editörü
27.05.2024 - 11:18

İsrail-Filistin savaşı, 2023 yılının Ekim ayında başladı. Hamas'ın üç koldan İsrail'e sızmasının ardından İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırmaya başladı. İsrail'in Filistin'e yaşattığı zulüm devam ederken, dünyaca ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden ya da giyimleriyle Filistin'e destek mesajları yayınlamaya devam etti.

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Bella Hadid

Bella Hadid

Zayn Malik

Zayn Malik

Zendaya

Zendaya

Filistinli çocuklara destek için hikayesinde bir bağış bağlantısı paylaştı.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

2023'teki bir maçının ardından, oyuncu milyonlarca izleyicinin önünde destek işareti olarak Filistin bayrağını dalgalandırdı.

Gigi Hadid

Gigi Hadid
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Jenna Ortega

Jenna Ortega

Selena Gomez

Selena Gomez

Destek mesajı yayınlamadığı için linç edilmesinin ardından 'Kimseyi desteklemiyorum' diyerek sosyal medya hesabını kapattı.

Emma Watson

Emma Watson

Michael B. Jordan

Michael B. Jordan

Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez
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The Weeknd

The Weeknd

Gazze'deki insani desteğe gıda sağlamak amacıyla geçen ay 2 milyon dolar bağışta bulundu.

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Dünyanın başına bela olan adaletsizlikler hakkında konuştu.

Ariana Grande

Ariana Grande

Filistin'deki durumu ve zorlukları anlatan bu fotoğrafları beğendi.

Macklemore

Macklemore

Filistin'i desteklemek için özel bir 'HIND'S HALL' şarkısı yayınladı; tüm geliri UNRWA'ya aktarıldı.

Paul Pogba ve Amad Diallo

Paul Pogba ve Amad Diallo
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Mark Ruffalo

Mark Ruffalo

John Cusack

John Cusack

Her zaman Filistin için savaştı ve sesini çıkarttı.

iShowSpeed

iShowSpeed

Drake

Drake

İsrail'e Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan bir mektuba imza attı.

Hunter Schafer

Hunter Schafer

Filistin yanlısı bir protestoda gözaltına alındı.

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Eğlence sektöründe adı geçen isimler Başkan Joe Biden'a “Gazze ve İsrail'de ateşkes çağrısında bulunan” açık bir mektuba imza attı:

Eğlence sektöründe adı geçen isimler Başkan Joe Biden'a “Gazze ve İsrail'de ateşkes çağrısında bulunan” açık bir mektuba imza attı:

  • Rız Ahmed

  • Mahershala Ali

  • Amerika'da

  • Cate Blanchett

  • Brunson Çiftliği

  • Farah Bsaiso Ücretsiz Mp3 İndir

  • Jessica Chastain

  • Margaret Cho

  • David Çapraz

  • Cherien Davis

  • Tesbih Dawson

  • Bu Edebiri

  • Fatima Farheen Mirza

  • Amerika Ferrera

  • Dominique Balık Sırtı

  • Andrew Garfield

  • Ilana Glazer

  • Oscar Isaac

  • Shaka Kralı

  • Elvira Lind

  • Aria Mia Loberti

  • Macklemore

  • Michael Malarkey

  • Rooney Mara

  • Darius Marder

  • Vic Mensa

  • Alyssa Milano

  • Hasan Minhaj

  • Indiana Moore

  • Sandra Ah

  • Joaquin Phoenix'in

  • Mark Ruffalo

  • El Sabri

  • Susan Sarandon

  • James Schamus

  • Amanda Seales

  • Anuşka Shankar

  • Alia Shawkat mp3 youtube com'u kaydetmek için İndir'i tıklayın

  • Wallace Shawn

  • Sebastián Silva

  • Jon Stewart

  • Kristen Stewart

  • Jeremy Strong

  • Wanda Sykes

  • Michael Stipe

  • Amber Tamblyn

  • Bassam Tarık

  • Channing Tatum

  • Dominique Thorne

  • Michelle Kurt

  • Shailene Woodley

  • Rami Yusuf.

Bille Eilish

Bille Eilish

Oscar'larda ateşkes rozeti takarak Filistin'e desteğini gösterdi.

Kehlani

Kehlani

Filistin'i desteklemek için gösteriler yaptı ve protesto etti.

Dua Lipa

Dua Lipa

Gazze'deki çocukları desteklemek için bağış linki paylaştı.

Marcia Cross

Marcia Cross
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Rihanna

Rihanna

Joe Alwyn

Joe Alwyn

Oscar'larda ateşkes rozeti takarak Filistin'e desteğini gösterdi.

Nicola Coughlan

Nicola Coughlan

SZA

SZA

Sidney konserinde Filistin'le dayanışma göstergesi olarak Filistin bayrağını dalgalandırdı ve bağış yaptı.

Aurora

Aurora
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