Trafik Kazasına Sebep Olup Kaçtığı Söylenen Sinan Akçıl'dan İlk Açıklama Geldi

'Bir kaç 'tam' gerizekalı 'umursamadı kazayı' demiş, gördüm, duydum 1)kazaya ben sebep olmadım 2)kız öğrenci yurdu 'sinan lütfen yanımıza gel' diye çok bağırdığı için onları kırmamak için yanlarına uğradım 3)yürüdüğüm yer konser alanı, yani orası konser alanı 4)kamyon şöförü kardeşimi tuttum gel yanıma dedim 'abi ben seni seviyorum' dedi ben de gereken neyse yapalım dedim 5)yarın ofiste buluşulacak 6)mükemmel bir konserdi 7)teşekkürler izmirim ve 8)hayatım boyunca kimseden kaçmadım Kralı gelse ki gelmiştir.'