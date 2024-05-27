Trafik Kazasına Sebep Olup Kaçtığı Söylenen Sinan Akçıl'dan İlk Açıklama Geldi
Trafik Kazasına Sebep Olup Kaçtığı Söylenen Sinan Akçıl'dan İlk Açıklama Geldi
Yolda yürüdüğü sırada bir hayranı tarafından kayıt altına alınan Sinan Akçıl'ın kazaya sebep olduğu anlar sosyal medyada çok konuşulmuştu. Kaza yerini terk eden Akçıl'ın kaçtığı söylenmişti. Ünlü şarkıcı konu hakkında ilk kez sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir videosu gündem oldu.
Videonun devamında yanındaki şahısla birlikte karşıdan karşıya geçmeye karar veren Sinan Akçıl, kazaya sebep oldu.
Kazanın ardından "kazayı umursamadı", "kaçıp gitti" diye yorumlar yapıldığını gören Akçıl ise duruma yönelik açıklama yapma gereği duydu.
""Bir kaç "tam" gerizekalı "umursamadı kazayı" demiş, gördüm, duydum."
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