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Trafik Kazasına Sebep Olup Kaçtığı Söylenen Sinan Akçıl'dan İlk Açıklama Geldi

Trafik Kazasına Sebep Olup Kaçtığı Söylenen Sinan Akçıl'dan İlk Açıklama Geldi

Sinan Akçıl
GNS
GNS - Onedio Editörü
27.05.2024 - 11:59

Yolda yürüdüğü sırada bir hayranı tarafından kayıt altına alınan Sinan Akçıl'ın kazaya sebep olduğu anlar sosyal medyada çok konuşulmuştu. Kaza yerini terk eden Akçıl'ın kaçtığı söylenmişti. Ünlü şarkıcı konu hakkında ilk kez sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir videosu gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen bir videosu gündem oldu.

Yolda yürüdüğü sırada bir hayranı tarafından videoya çekilen Akçıl'ın o anları dikkat çekti. Kayda alan genç kızın tepkilerinin yanı sıra konuşulan başka bir detay daha oldu.

Videonun devamında yanındaki şahısla birlikte karşıdan karşıya geçmeye karar veren Sinan Akçıl, kazaya sebep oldu.

Videonun devamında yanındaki şahısla birlikte karşıdan karşıya geçmeye karar veren Sinan Akçıl, kazaya sebep oldu.

Trafik akarken karşıdan karşıya geçmeye karar veren Sinan Akçıl, bir aracın ani fran yapmasına sebep oldu. Ani fren sonucu arkadaki araç da önündekine çarptı. Sinan Akçıl ise kaza yerini terk etti.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Kazanın ardından "kazayı umursamadı", "kaçıp gitti" diye yorumlar yapıldığını gören Akçıl ise duruma yönelik açıklama yapma gereği duydu.

Kazanın ardından "kazayı umursamadı", "kaçıp gitti" diye yorumlar yapıldığını gören Akçıl ise duruma yönelik açıklama yapma gereği duydu.

Kazaya kendisinin sebep olmadığını ve hayatı boyunca kimseden kaçmadığını dile getirdi.

""Bir kaç "tam" gerizekalı "umursamadı kazayı" demiş, gördüm, duydum."

""Bir kaç "tam" gerizekalı "umursamadı kazayı" demiş, gördüm, duydum."

'Bir kaç 'tam' gerizekalı 'umursamadı kazayı' demiş, gördüm, duydum 1)kazaya ben sebep olmadım 2)kız öğrenci yurdu 'sinan lütfen yanımıza gel' diye çok bağırdığı için onları kırmamak için yanlarına uğradım 3)yürüdüğüm yer konser alanı, yani orası konser alanı 4)kamyon şöförü kardeşimi tuttum gel yanıma dedim 'abi ben seni seviyorum' dedi ben de gereken neyse yapalım dedim 5)yarın ofiste buluşulacak 6)mükemmel bir konserdi 7)teşekkürler izmirim ve 8)hayatım boyunca kimseden kaçmadım Kralı gelse ki gelmiştir.'

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