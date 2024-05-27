Nagehan Alçı'nın Dolandırıcılıkla Suçladığı Rasim Ozan Kütahyalı Yeni Sevgilisiyle Fotoğraf Paylaştı
Nagehan Alçı'nın Dolandırıcılıkla Suçladığı Rasim Ozan Kütahyalı Yeni Sevgilisiyle Fotoğraf Paylaştı
Gazeteci Nagehan Alçı ve eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı yeniden gündeme geldi. Nagehan Alçı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından dolandırıcılık suçlamalarının Kütahyalı hakkında olduğu düşünüldü. Rasim Ozan'dan konuya ilişkin cevap beklenirken, kendisi yeni sevgilisiyle pozunu paylaştı!
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Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı 2010 yılında dünyaevine girmişti.
2023 yılında 13 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren ikili anlaşmalı olarak boşanmıştı.
Ancak dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, herkesin aklına Rasim Ozan Kütahyalı'yı getirdi.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu ifadelere karşı vereceği cevap büyük bir merakla bekleniyordu.
Ancak Kütahyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmayı tercih etti!
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