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Nagehan Alçı'nın Dolandırıcılıkla Suçladığı Rasim Ozan Kütahyalı Yeni Sevgilisiyle Fotoğraf Paylaştı

Nagehan Alçı'nın Dolandırıcılıkla Suçladığı Rasim Ozan Kütahyalı Yeni Sevgilisiyle Fotoğraf Paylaştı

Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı
GNS
GNS - Onedio Editörü
27.05.2024 - 10:16

Gazeteci Nagehan Alçı ve eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı yeniden gündeme geldi. Nagehan Alçı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından dolandırıcılık suçlamalarının Kütahyalı hakkında olduğu düşünüldü. Rasim Ozan'dan konuya ilişkin cevap beklenirken, kendisi yeni sevgilisiyle pozunu paylaştı!

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Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı 2010 yılında dünyaevine girmişti.

Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı 2010 yılında dünyaevine girmişti.

Beyaz Futbol programından tanıdığımız Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, evli oldukları süre zarfında brilikte pek çok programa katılmış ve birbirlerini ayrı ayrı övmüşlerdi.

2023 yılında 13 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren ikili anlaşmalı olarak boşanmıştı.

2023 yılında 13 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren ikili anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Nagehan Alçı boşanmanın ardından 'Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik' derken Kütahyalı ise 'Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi.' açıklamasında bulunmuştu.

Ancak dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, herkesin aklına Rasim Ozan Kütahyalı'yı getirdi.

Ancak dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, herkesin aklına Rasim Ozan Kütahyalı'yı getirdi.

İsim vermeden dolandırıcılık ve hırsızlık iddialarında bulunduğu paylaşımında yazdıkları, eski eşine bir gönderme olarak düşünüldü. 'Kriminel kafa', 'Adi hırsız', 'Sülük', 'Şeytani bir dolandırıcı' gibi ifadeler kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Detayları burada anlattık:

Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu ifadelere karşı vereceği cevap büyük bir merakla bekleniyordu.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu ifadelere karşı vereceği cevap büyük bir merakla bekleniyordu.

Suçlamaların resmi öznesi olmasa da adından söz edilmesi üzerine cevap vereceği ve açıklama yapacağı düşünülüyordu.

Ancak Kütahyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmayı tercih etti!

Ancak Kütahyalı, sosyal medya hesabı üzerinden yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmayı tercih etti!

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