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Koşun Yeni Poz Geldi: Dünya Güzeli Kızı Elay'ı Paylaşan Aslı Enver Milyonlara "Lütfen Bundanım Olsun" Dedirtti

Koşun Yeni Poz Geldi: Dünya Güzeli Kızı Elay'ı Paylaşan Aslı Enver Milyonlara "Lütfen Bundanım Olsun" Dedirtti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
27.05.2024 - 00:59

Birkaç ay önce güzel kızı Elay'ı sevenleriyle tanıştıran Aslı Enver, minik kızının yeni bir pozunu paylaştı! Elay'ın camın arkasından annesine el sallayan halleri sosyal medya kullanıcılarının kalbini derinden fethetti!

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Başarılı oyunculuğu bir yana, duru güzelliği, zarafeti ve doğallığıyla tüm gözleri üzerine çeken Aslı Enver, son zamanlarda kendisinden de güzel dünya tatlısı kızı Elay'la gündem oluyor biliyorsunuz.

Başarılı oyunculuğu bir yana, duru güzelliği, zarafeti ve doğallığıyla tüm gözleri üzerine çeken Aslı Enver, son zamanlarda kendisinden de güzel dünya tatlısı kızı Elay'la gündem oluyor biliyorsunuz.

Şöyle kısacık bir geriye sararsak; diğer ünlü isimlere kıyasla özel hayatını kendine daha çok saklayan Aslı Enver, 2022 yılında sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la evlenmişti hatırlarsanız.

Şöyle kısacık bir geriye sararsak; diğer ünlü isimlere kıyasla özel hayatını kendine daha çok saklayan Aslı Enver, 2022 yılında sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la evlenmişti hatırlarsanız.

Evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran güzel oyuncu, 4 Temmuz 2022'de de kızı Elay'ı kucağına almıştı!

Evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran güzel oyuncu, 4 Temmuz 2022'de de kızı Elay'ı kucağına almıştı!

Aşağı yukarı ilk 6 ay minik Elay'ın yüzünü göremedik! Fakat Aslı Enveri bebeğini sır gibi saklayan ünlü ebeveynlerden olmadı!

Aşağı yukarı ilk 6 ay minik Elay'ın yüzünü göremedik! Fakat Aslı Enveri bebeğini sır gibi saklayan ünlü ebeveynlerden olmadı!

Elay'ın 1 yaşına girmesine birkaç ay kala kızını sevenleriyle tanıştıran Aslı Enver, aşağıdaki pozları paylaştığında hepimiz küçük bir kalp krizi geçirmiş, "bu güzellik ne!" demiştik ❤️

Elay'ın 1 yaşına girmesine birkaç ay kala kızını sevenleriyle tanıştıran Aslı Enver, aşağıdaki pozları paylaştığında hepimiz küçük bir kalp krizi geçirmiş, "bu güzellik ne!" demiştik ❤️
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Şimdilerde ara sıra kızını hikayesinden paylaşan Aslı Enver, geçtiğimiz saatlerde de Elay'ın anneannesiyle pozunu paylaştı!

Şimdilerde ara sıra kızını hikayesinden paylaşan Aslı Enver, geçtiğimiz saatlerde de Elay'ın anneannesiyle pozunu paylaştı!

Elay'ı görenler yine ve yeniden eridi tabii! Maşallahlar da "babasına benziyor" yorumları da havada uçuştu! Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!👇

Elay'ı görenler yine ve yeniden eridi tabii! Maşallahlar da "babasına benziyor" yorumları da havada uçuştu! Gelin, kim ne demiş beraber bakalım!👇

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