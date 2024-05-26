İlk Aile Pozu Geldi: Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Riskli Doğumla Dünyaya Gelen Mira Milena'ya Mesaj!
İlk Aile Pozu Geldi: Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Riskli Doğumla Dünyaya Gelen Mira Milena'ya Mesaj!
Geçtiğimiz günlerde riskli bir doğumun ardından ilk kızları Mira Milena'yı kucağına alan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan hem çekirdek aile pozu hem de kızlarına ilk mesaj geldi!
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2022 yılında dünyaevine giren Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, o günden bu yana doğal ve samimi pozlarıyla ünlüler dünyasının en beğenilen çiftlerinden biri haline geldi.
2022'nin Eylül ayında evlenen çiftimizden, 2023'ün Kasımında da bebek haberi gelmişti! Kız bebek beklediklerini açıklayan çift, isim için de enteresan bir açıklamada bulunmuştu. Uykusunda birinin kulağına isim fısıldadığını söyleyen Atiksoy, kızının isminin malum olduğunu söylemişti.
Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay 21 Mayıs'ta anne ve baba oldu!
Geçtiğimiz dakikalarda ise kalp eriten pozlar paylaştı güzel oyuncu! 21 Mayıs için "hayatımın en korkunç günü olarak başlayıp, en mucizevi gününe dönüşerek tarihime kazınmıştır" açıklamasında bulunan Atiksoy, "olculuğumuza dahil ettiğimiz İnsanların önemini birkez daha hatırlattı hayat bize. Önce her zaman Rabbim’e sonsuz şükür 🙏🏻" diyerek sitem etti.
Önce kızını anlattı ❤️ "Kızçem aramıza biraz bizi korkutarak biraz da aceleci davranarak katılmak istedi. Annesi gibi sabırsız çıktı 😂🤷🏻♀️" dedi.
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Sonra da kızına seslendi! "Şükürler olsun ki hikayemiz mutlu bitti. O yüzden sonraki 21 Mayıs’lar benim için sadece mutluluğun, aşkın, mucizenin, tarifsiz duygularımın adı olacak. Dünyamıza hoşgeldin Miloş’um 🤍 İsmini seçtin, İsminle geldin, İsminle yaşa Milena .. 🧿"
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