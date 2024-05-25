Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı'yı mı Hedef Aldı? "Ne Şeytani Bir Dolandırıcı"
Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı'yı mı Hedef Aldı? "Ne Şeytani Bir Dolandırıcı"
Gazeteci Nagehan Alçı’nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gündem oldu. İsim vermeden eski eski Rasim Ozan Kütahyalı’yı hedef aldığı iddia edilen paylaşımında 'Bir kriminel kafa, bir adi hırsız bazen öyle yakınınıza girer ki kör olursunuz…' yorumunu yaptı. Alçı ve Kütahyalı, 13 yıllık evliliklerini geçen sene sona erdirmişti.
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Gazeteci Nagehan Alçı'nın isim vermeden eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yönelik yaptığı iddia edilen sosyal medya paylaşımı gündem oldu.
Alçı'nın paylaşımda yer alan "Kriminel kafa", "Adi hırsız", "Sülük", "Şeytani bir dolandırıcı" ifadeleri dikkat çekti.
Nagehan Alçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, geçtiğimiz sene tek celsede boşanmıştı. 13 yıllık evliliğin bitmesiyle ilgili olarak Alçı, "Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" derken Kütahyalı ise "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" ifadelerini kullanmıştı.
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