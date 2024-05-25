Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı'yı mı Hedef Aldı? "Ne Şeytani Bir Dolandırıcı"

Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı'yı mı Hedef Aldı? "Ne Şeytani Bir Dolandırıcı"

Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.05.2024 - 22:12

Gazeteci Nagehan Alçı’nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım gündem oldu. İsim vermeden eski eski Rasim Ozan Kütahyalı’yı hedef aldığı iddia edilen paylaşımında 'Bir kriminel kafa, bir adi hırsız bazen öyle yakınınıza girer ki kör olursunuz…' yorumunu yaptı. Alçı ve Kütahyalı, 13 yıllık evliliklerini geçen sene sona erdirmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gazeteci Nagehan Alçı'nın isim vermeden eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yönelik yaptığı iddia edilen sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Gazeteci Nagehan Alçı'nın isim vermeden eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya yönelik yaptığı iddia edilen sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Alçı'nın paylaşımda yer alan "Kriminel kafa", "Adi hırsız", "Sülük", "Şeytani bir dolandırıcı" ifadeleri dikkat çekti.

Alçı'nın paylaşımda yer alan "Kriminel kafa", "Adi hırsız", "Sülük", "Şeytani bir dolandırıcı" ifadeleri dikkat çekti.

Nagehan Alçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Nagehan Alçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Bir kriminel kafa, bir adi hırsız bazen öyle yakınınıza girer ki kör olursunuz…

Öyle bir körlük ki hem de!

Yıllarca en yakınınızdakinin nasıl bir sülük, ne şeytani bir dolandırıcı, ne profesyonel bir yalancı olduğunu görmemişsiniz…

Ama adalet var. Suç cezasız kalmaz…'

2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, geçtiğimiz sene tek celsede boşanmıştı. 13 yıllık evliliğin bitmesiyle ilgili olarak Alçı, "Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" derken Kütahyalı ise "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" ifadelerini kullanmıştı.

2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, geçtiğimiz sene tek celsede boşanmıştı. 13 yıllık evliliğin bitmesiyle ilgili olarak Alçı, "Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" derken Kütahyalı ise "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" ifadelerini kullanmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
2
2
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın