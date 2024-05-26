Allah'ım Bu Nasıl Ekip: Boran Kuzum, Burçin Terzioğlu, Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın Havalı Pozu Olay Oldu!
Allah'ım Bu Nasıl Ekip: Boran Kuzum, Burçin Terzioğlu, Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın Havalı Pozu Olay Oldu!
Her sene Monako'da düzenlenen Formula 1 organizasyonu Grand Prix de Monaco'ya Burçin Terzioğlu, Boran Kuzum, Birce Akalay ve Hakan Kurtaş katıldı! Bir araya gelen ve hepsi birbirinden havalı pozlar paylaşan dörtlünün karizması olay oldu!
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1929 yılından beri Monako'da Monte Carlo sokaklarının piste dönüştürülmesiyle beraber Grand Prix de Monaco isimli bir Formula 1 etkinliği düzenleniyor ve her sene binlerce insan sırf bu yarışı izlemek için rotasını Monako'ya çeviriyor!
Her sene de organizyasona ülkemizden giden ünlüleri takip ediyoruz! Peki bu sene Monako Grand Prix'e bu sene teşrif eden isimler kim oldu dersiniz? Burçin Terzioğlu, Boran Kuzum, Birce Akalay ve taze sevgilisi Hakan Kurtaş!
Birkaç gündür Monako'da olan ve hem gezen hem de yarışın tadını çıkaran dörtlü, sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu.
Her gün farklı kombinlerle farklı pozlar paylaşan ekibin havasından geçilmedi! Bu dörtlüyü yan yana gören sosyal medya kullanıcıları da büyük gaza geldi.
Özellikle de aşağıda gördüğünüz buram buram karizma kokan bu poz olay oldu! Nasıl da güzeller ama değil mi?
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Buyurun, cümle alemi çatlatan ekibe gelen yorumlara beraber bakalım! 👇
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