Allah'ım Bu Nasıl Ekip: Boran Kuzum, Burçin Terzioğlu, Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın Havalı Pozu Olay Oldu!

Her sene Monako'da düzenlenen Formula 1 organizasyonu Grand Prix de Monaco'ya Burçin Terzioğlu, Boran Kuzum, Birce Akalay ve Hakan Kurtaş katıldı! Bir araya gelen ve hepsi birbirinden havalı pozlar paylaşan dörtlünün karizması olay oldu!