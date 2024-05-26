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Sinan Akçıl Bir Hayranı Tarafından Videoya Alınırken Şoke Edici Anlar Yaşandı: Trafik Kazasına Sebep Oldu!

Sinan Akçıl Bir Hayranı Tarafından Videoya Alınırken Şoke Edici Anlar Yaşandı: Trafik Kazasına Sebep Oldu!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 16:41

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Karşıdan karşıya geçerken; trafik kurallarına uymak, yaya yolunu tercih etmek ve trafik ışıklarına uygun hareket etmek hayati bir önem taşır.

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Sinan Akçıl, yolda yürürken bir hayranı tarafından kayıt altına alındı. Genç kızın video boyunca verdiği tepkiler ise çok konuşuldu.

Sinan Akçıl, yolda yürürken bir hayranı tarafından kayıt altına alındı. Genç kızın video boyunca verdiği tepkiler ise çok konuşuldu.

Videonun devamında Akçıl, akan trafikte yanındaki bir şahısla birlikte karşıdan karşıya geçmeye karar verdi. O sırada bir araç ani fren yapınca arkasındaki aracın ona çarpmasına neden oldu. Ardından Akçıl, kaza yerini terk etti.

Videonun devamında Akçıl, akan trafikte yanındaki bir şahısla birlikte karşıdan karşıya geçmeye karar verdi. O sırada bir araç ani fren yapınca arkasındaki aracın ona çarpmasına neden oldu. Ardından Akçıl, kaza yerini terk etti.

İşte o video;

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