Sokak Röportajında Mikrofon Uzatılan Adam: ''Ekonomik Kriz Yok'' Dedi

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Sokak röportajında mikrofon uzatılan amca ekonominin güncel durumu hakkında: ''Kriz yok. Tek pahalılık var.'' ifadelerini kullandı.
Mikrofon uzatılan adam: ''Herkesin cebinde deste deste para var.'' diye cümlesini devam ettirdi. Çevredeki gençler ise bu ifadeleri yanlış buldu. Gençlerden birisi cüzdanını açıp gösterdi.
O anlar;
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Bu çeşitler hangi hayal aleminde yaşıyor? Şaşırmamak elde değil..
Doğru düzgün beslenmez,gezmeyi bilmez, kültürel aktivitesi yok, kitap okumaz,hedefi yok, hayali yok dolayısıyla kriz de yok.. Yazık.
Biz kısaca "Mal" desek kelime israf etme bence
Standart. Griz yoh, telefoonun çıgart, nankörler, Ameriğanın oyunu... Hepsi aynı pakete dahil.
Restorantlar da dolu bak bi tene bos var mi diyenler de vardi.Daha neler neler.Eskiden yüzbinlerce Troll vardi akp adina simdi böyle kemtük arada bir salakla... Devamını Gör