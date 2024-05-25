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Sokak Röportajında Mikrofon Uzatılan Adam: ''Ekonomik Kriz Yok'' Dedi

Sokak Röportajında Mikrofon Uzatılan Adam: ''Ekonomik Kriz Yok'' Dedi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 15:12

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Türkiye'nin ekonomi gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden konuların başında alım gücü, dolar ve euro kurları, ekonomik kriz gibi kavramlar geliyor.

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Sokak röportajında mikrofon uzatılan amca ekonominin güncel durumu hakkında: ''Kriz yok. Tek pahalılık var.'' ifadelerini kullandı.

Sokak röportajında mikrofon uzatılan amca ekonominin güncel durumu hakkında: ''Kriz yok. Tek pahalılık var.'' ifadelerini kullandı.

Mikrofon uzatılan adam: ''Herkesin cebinde deste deste para var.'' diye cümlesini devam ettirdi. Çevredeki gençler ise bu ifadeleri yanlış buldu. Gençlerden birisi cüzdanını açıp gösterdi.

Mikrofon uzatılan adam: ''Herkesin cebinde deste deste para var.'' diye cümlesini devam ettirdi. Çevredeki gençler ise bu ifadeleri yanlış buldu. Gençlerden birisi cüzdanını açıp gösterdi.

O anlar;

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Nuray

Bu çeşitler hangi hayal aleminde yaşıyor? Şaşırmamak elde değil..

merve

Doğru düzgün beslenmez,gezmeyi bilmez, kültürel aktivitesi yok, kitap okumaz,hedefi yok, hayali yok dolayısıyla kriz de yok.. Yazık.

Şafak

Biz kısaca "Mal" desek kelime israf etme bence

Bozkurt

Standart. Griz yoh, telefoonun çıgart, nankörler, Ameriğanın oyunu... Hepsi aynı pakete dahil.

RACON X RACON

Restorantlar da dolu bak bi tene bos var mi diyenler de vardi.Daha neler neler.Eskiden yüzbinlerce Troll vardi akp adina simdi böyle kemtük arada bir salakla... Devamını Gör