Lüks Otelleri Aratmayan Bir Yurtta Yaşayan Kadının Bir Günü: Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!

Üniversite hayatı denince akıllara ilk gelen kavram aileden kopuş ve ardından bambaşka bir hayata yelken açmak. Bu yeni hayatın getirdiği en büyük değişim ise yaşam alanının değişmesi. Günümüzde birçok üniversite öğrencisi bu değişimi yurtlarda kalarak deneyimliyor.