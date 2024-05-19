Lüks Otelleri Aratmayan Bir Yurtta Yaşayan Kadının Bir Günü: Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!

Üniversite hayatı denince akıllara ilk gelen kavram aileden kopuş ve ardından bambaşka bir hayata yelken açmak. Bu yeni hayatın getirdiği en büyük değişim ise yaşam alanının değişmesi. Günümüzde birçok üniversite öğrencisi bu değişimi yurtlarda kalarak deneyimliyor.
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@eliifnilselcuk isimli kullanıcının yurt anlarını paylaştığı videoda ise çoğu öğrencinin yurt hayatından daha farklı olduğu görüldü.
Paylaşımın devamında ise kaldığı yurdun belirli bölümlerini ve ardından katıldığı festivali paylaştı. Video birçok kullanıcıdan olumlu ve olumsuz geri dönüt aldı.
İşte o video 😎
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Bütünlemeye kalır bu, tam öyle bir tip var.