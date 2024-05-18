Mutlu İlişkinin Kilo Aldırdığının Kanıtı: Beraber Kilo Alan Çift Sosyal Medyada Gündem Oldu

Aşık olmak, vücudumuzda birden fazla hormonun salgılanmasını sağladığından fiziksel görünümümüzde de değişimler yaratabilir. Aşkın bu etkilerden kaynaklı olacaktır ki uzun süredir birlikte olan çiftlerin eğer ilişkilerinde mutlularsa kilo aldıklarına dair bir inanış var.