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Aşkın Engel Tanımadığını Gösteren İlk Buluşma Videosu Sosyal Medyada Büyük Beğeni Topladı

Aşkın Engel Tanımadığını Gösteren İlk Buluşma Videosu Sosyal Medyada Büyük Beğeni Topladı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 20:39

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Aşk; dağları, denizleri ve diğer tüm engelleri aşmaya değecek nadir hislerden biri olarak bilinir. Bu cümlenin kanıtı niteliğinde sayılabilecek bir video sosyal medyada viral oldu. Görüşeceği kadının görme engelli olduğundan habersiz bir şekilde ilk buluşmaya giden adamın bu durumu öğrendiğinde verdiği tepkiler kalplerimizi sıcacık yapacak dakikaların yaşanmasına neden oldu. Adamın bu duruma karşı tutumu sosyal medya kullanıcıları tarafından çokça övüldü.

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Videonun başlarında karşı taraf kadının görme engelli olduğunu öğrendiği ilk anda şaşırsa da...

Videonun başlarında karşı taraf kadının görme engelli olduğunu öğrendiği ilk anda şaşırsa da...

Sonlara doğru çiftin diyaloğu yapılan şakalar eşliğinde gittikçe samimileşti.

Sonlara doğru çiftin diyaloğu yapılan şakalar eşliğinde gittikçe samimileşti.

Videonun tamamını izlemek isteyenleri şöyle alalım 👇

Kullanıcılardan gelen yorumlar bu şekilde;

Kullanıcılardan gelen yorumlar bu şekilde;
twitter.com

🥰

🥰
twitter.com
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Nasip kısmet bu işler👐

Nasip kısmet bu işler👐
twitter.com

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