Aşkın Engel Tanımadığını Gösteren İlk Buluşma Videosu Sosyal Medyada Büyük Beğeni Topladı

Aşk; dağları, denizleri ve diğer tüm engelleri aşmaya değecek nadir hislerden biri olarak bilinir. Bu cümlenin kanıtı niteliğinde sayılabilecek bir video sosyal medyada viral oldu. Görüşeceği kadının görme engelli olduğundan habersiz bir şekilde ilk buluşmaya giden adamın bu durumu öğrendiğinde verdiği tepkiler kalplerimizi sıcacık yapacak dakikaların yaşanmasına neden oldu. Adamın bu duruma karşı tutumu sosyal medya kullanıcıları tarafından çokça övüldü.