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Toplu Taşımada ve Kafede Birinin Kalktığı Yere Hemen Oturmayın Diyen Kadının Toplumdan Uzak Tavsiyesi

Toplu Taşımada ve Kafede Birinin Kalktığı Yere Hemen Oturmayın Diyen Kadının Toplumdan Uzak Tavsiyesi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 14:33 Son Güncelleme: 12.05.2024 - 15:06

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Son dönemde pozitif enerji, olumlu düşünme, metafizik gibi alanlara ilgi oldukça arttı. Artan bu ilgiyle birlikte insanlar da bu konudaki ilginç bilgilerini ve fikirlerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.

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Bir kadın metrobüs, kafe gibi yerlerde birinin kalktığı yere hemen oturursak, o kişinin enerjisini alabileceğimini bu yüzden biraz beklememiz gerektiğini açıkladı.

Bir kadın metrobüs, kafe gibi yerlerde birinin kalktığı yere hemen oturursak, o kişinin enerjisini alabileceğimini bu yüzden biraz beklememiz gerektiğini açıkladı.

Bu tavsiye, her gün toplu taşımada oturacak yer savaşı veren insanlara haliyle oldukça tuhaf geldi.

Bu tavsiye, her gün toplu taşımada oturacak yer savaşı veren insanlara haliyle oldukça tuhaf geldi.

İşte o video;

O tavsiyeye güldüren tepkiler de geldi haliyle;

O tavsiyeye güldüren tepkiler de geldi haliyle;
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