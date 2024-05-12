Toplu Taşımada ve Kafede Birinin Kalktığı Yere Hemen Oturmayın Diyen Kadının Toplumdan Uzak Tavsiyesi

Son dönemde pozitif enerji, olumlu düşünme, metafizik gibi alanlara ilgi oldukça arttı. Artan bu ilgiyle birlikte insanlar da bu konudaki ilginç bilgilerini ve fikirlerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.
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Bir kadın metrobüs, kafe gibi yerlerde birinin kalktığı yere hemen oturursak, o kişinin enerjisini alabileceğimini bu yüzden biraz beklememiz gerektiğini açıkladı.
Bu tavsiye, her gün toplu taşımada oturacak yer savaşı veren insanlara haliyle oldukça tuhaf geldi.
İşte o video;
O tavsiyeye güldüren tepkiler de geldi haliyle;
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