Nasibi Zorlamamak Lazım: Bir Kadın Hıdırellez Dileği Kayalara Takılınca Geri Almak İsterken Kayalıklara Düştü

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ssilaii8/vide...
Geçtiğimiz günlerde ülkemizde Hıdırellez coşkusu yaşandı ve birçok kişi gerçekleşmesini istediği dileklerini kağıtlara çizip bir akarsıya attı.
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Bir genç kadın da dileğini denize atmak istedi fakat kağıt kayalıklara takılınca, kağıdı takıldığı yerden almak istedi.
Bu sırada ayağı kayınca kayalıklara düşen kadın yürekleri ağızlara getirdi.
İşte o anlar;
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Abla böyle bir dünya yok. Dilekle duayla işler rayına girse buraya cennet derdik.
zorlama be bacım nasip diye bisey var bırak o seni bulsun sen bulmak için zorlarsan olmuyor tecrübeyle sabit sonra sen uğraşırsın 😂😂