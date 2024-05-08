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Nasibi Zorlamamak Lazım: Bir Kadın Hıdırellez Dileği Kayalara Takılınca Geri Almak İsterken Kayalıklara Düştü

Nasibi Zorlamamak Lazım: Bir Kadın Hıdırellez Dileği Kayalara Takılınca Geri Almak İsterken Kayalıklara Düştü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 23:49

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Geçtiğimiz günlerde ülkemizde Hıdırellez coşkusu yaşandı ve birçok kişi gerçekleşmesini istediği dileklerini kağıtlara çizip bir akarsıya attı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ssilaii8/vide...
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Bir genç kadın da dileğini denize atmak istedi fakat kağıt kayalıklara takılınca, kağıdı takıldığı yerden almak istedi.

Bir genç kadın da dileğini denize atmak istedi fakat kağıt kayalıklara takılınca, kağıdı takıldığı yerden almak istedi.

Bu sırada ayağı kayınca kayalıklara düşen kadın yürekleri ağızlara getirdi.

Bu sırada ayağı kayınca kayalıklara düşen kadın yürekleri ağızlara getirdi.

İşte o anlar;

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Bozkurt

Abla böyle bir dünya yok. Dilekle duayla işler rayına girse buraya cennet derdik.

nevertheless1010

zorlama be bacım nasip diye bisey var bırak o seni bulsun sen bulmak için zorlarsan olmuyor tecrübeyle sabit sonra sen uğraşırsın 😂😂