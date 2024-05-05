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İstanbul'da Motosikletli Bir Gence Çarpan Sürücü Annesi Çıktı: "Annem Zaten, Rezilliği Gördün mü?

İstanbul'da Motosikletli Bir Gence Çarpan Sürücü Annesi Çıktı: "Annem Zaten, Rezilliği Gördün mü?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 12:17

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Hem motosiklet hem de otomobil sürücülerinin birbirlerine karşı daha anlayışlı ve saygılı olmaları gerektiği konusunda hemfikiriz fakat iki grup arasında yaşanan kaos ve gerginlik, yaşanan kazalar sebebiyle giderek artıyor.

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Bir motorcu, otomobilin çarptığı başka bir motorcuya bir şeyinin olup olmadığını sormak istedi.

Bir motorcu, otomobilin çarptığı başka bir motorcuya bir şeyinin olup olmadığını sormak istedi.

Kazazede genç, kendisine çarpanın annesi olduğunu söyleyince ortaya güldüren görüntüler çıktı.

Kazazede genç, kendisine çarpanın annesi olduğunu söyleyince ortaya güldüren görüntüler çıktı.

İşte o video;

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ozzymandias

Konudan bağımsız.Onedio yeni reklam sistemine sokm

morbusmentis

dns adguard ekleyince reklam kayboluyor

morbusmentis

Üvey evlat kesin xd