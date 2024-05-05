İstanbul'da Motosikletli Bir Gence Çarpan Sürücü Annesi Çıktı: "Annem Zaten, Rezilliği Gördün mü?

Hem motosiklet hem de otomobil sürücülerinin birbirlerine karşı daha anlayışlı ve saygılı olmaları gerektiği konusunda hemfikiriz fakat iki grup arasında yaşanan kaos ve gerginlik, yaşanan kazalar sebebiyle giderek artıyor.
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Bir motorcu, otomobilin çarptığı başka bir motorcuya bir şeyinin olup olmadığını sormak istedi.
Kazazede genç, kendisine çarpanın annesi olduğunu söyleyince ortaya güldüren görüntüler çıktı.
İşte o video;
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Konudan bağımsız.Onedio yeni reklam sistemine sokm
dns adguard ekleyince reklam kayboluyor
😂 çılgın aile
Üvey evlat kesin xd