Patili Dostuna İğne Yapılırken Tedirginlikle Bekleyen Miniğin Yüzündeki Korku Kalbinizi Eritecek

Çocuklarla evcil hayvanlar arasında kurulan bağ, hayatın en özel ve değerli ilişkilerinden biri. Bu eşsiz bağ, çocukların duygusal gelişimine katkı sağlarken, onların ileriki yaşamındaki empati duygusunu da şekillendirir.
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Kedisini aşıya götüren bir minik, patili dostunun canının yandığını fark edince yaşadığı korku yüzüne yansıdı.
Minik kızın yüzüne yansıyan endişe kalpleri eritti.
İşte o anlar;
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