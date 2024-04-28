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Civcivleri Öldüğü İçin Ağlayan Kızına Moral İçin 'Tavukburger' Ismarlayarak Daha Beter Bir Travma Yaratan Anne

Civcivleri Öldüğü İçin Ağlayan Kızına Moral İçin 'Tavukburger' Ismarlayarak Daha Beter Bir Travma Yaratan Anne

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 14:22 Son Güncelleme: 28.04.2024 - 15:22

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Çocuklar için evcil hayvanları çok önemlidir.  Bu minik dostlar, çocukların sosyal becerilerini geliştirirken, aynı zamanda onlara sorumluluk bilincini de aşılarlar. Çocuklarla evcil hayvanlar arasındaki bu özel bağ, çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunur.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C6L7yK8skMh/
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Civcivleri öldüğü için üzgün olan bir miniğe annesi moral vermek için hamburger ısmarladı.

Civcivleri öldüğü için üzgün olan bir miniğe annesi moral vermek için hamburger ısmarladı.

Fakat hamburgerinin 'tavukburger' olduğunu farkeden minik duruma daha fazla üzüldü.

Fakat hamburgerinin 'tavukburger' olduğunu farkeden minik duruma daha fazla üzüldü.

İşte o anlar;

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