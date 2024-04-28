Turistler İstanbul'un Kedileri ile Tanışıyor: Bir Turist Kahvaltı Ederken Salamını Kediye Kaptırınca Şoke Oldu

Son zamanlarda, Türkiye'nin sokak kedileri, turistlerin ilgisini yoğun bir şekilde çekmeye başladı. Türkiye'nin her köşesinde karşılaşabileceğiniz bu minik dostlar, turistlerin fotoğraf karelerine de renk katıyor. Bu yanıyla kediler son dönemde Türkiye'nin turistik cazibesini artırmada önemli bir rol oynamaya da başladı.