Turistler İstanbul'un Kedileri ile Tanışıyor: Bir Turist Kahvaltı Ederken Salamını Kediye Kaptırınca Şoke Oldu

Kaynak: https://www.tiktok.com/@kit0o0o0o0/vi...
Son zamanlarda, Türkiye'nin sokak kedileri, turistlerin ilgisini yoğun bir şekilde çekmeye başladı. Türkiye'nin her köşesinde karşılaşabileceğiniz bu minik dostlar, turistlerin fotoğraf karelerine de renk katıyor. Bu yanıyla kediler son dönemde Türkiye'nin turistik cazibesini artırmada önemli bir rol oynamaya da başladı.
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Türkiye'yi ziyaret eden bir turist Türk kahvaltısının tadını çıkarırken, yanına bir kedi yaklaştı.
Genç kediyi uzaklaştırmaya çalışırken, kedinin kaşla göz arasında gencin salamını aşırması bu duruma alışık olmayan turistleri şoke etti.
İşte o anlar;
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