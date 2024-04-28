Görüş Bildir
Haberler
Video
Turistler İstanbul'un Kedileri ile Tanışıyor: Bir Turist Kahvaltı Ederken Salamını Kediye Kaptırınca Şoke Oldu

Turistler İstanbul'un Kedileri ile Tanışıyor: Bir Turist Kahvaltı Ederken Salamını Kediye Kaptırınca Şoke Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 10:51

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda, Türkiye'nin sokak kedileri, turistlerin ilgisini yoğun bir şekilde çekmeye başladı. Türkiye'nin her köşesinde karşılaşabileceğiniz bu minik dostlar, turistlerin fotoğraf karelerine de renk katıyor. Bu yanıyla kediler son dönemde Türkiye'nin turistik cazibesini artırmada önemli bir rol oynamaya da başladı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@kit0o0o0o0/vi...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye'yi ziyaret eden bir turist Türk kahvaltısının tadını çıkarırken, yanına bir kedi yaklaştı.

Türkiye'yi ziyaret eden bir turist Türk kahvaltısının tadını çıkarırken, yanına bir kedi yaklaştı.

Genç kediyi uzaklaştırmaya çalışırken, kedinin kaşla göz arasında gencin salamını aşırması bu duruma alışık olmayan turistleri şoke etti.

Genç kediyi uzaklaştırmaya çalışırken, kedinin kaşla göz arasında gencin salamını aşırması bu duruma alışık olmayan turistleri şoke etti.

Ortaya ise gülümseten görüntüler çıktı.

İşte o anlar;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
15
11
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın