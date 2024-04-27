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Türkiye'de Yaşayan Bir Fransız Acil Olarak Devlet Hastanesine Gittikten Sonra Sağlık Sistemine Övgü Yağdırdı

Türkiye'de Yaşayan Bir Fransız Acil Olarak Devlet Hastanesine Gittikten Sonra Sağlık Sistemine Övgü Yağdırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 22:01

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Ülkemizin sağlık sistemi ve doktorlarımızın mevcut durumu, toplumumuzda sıkça gündeme gelen ve üzerinde durulan bir mesele haline geldi. Hem sağlık hizmetlerinin kalitesi hem de doktorların çalışma koşulları uzun süredir tartışılıyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sebastien.bet...
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Uzun süredir Türkiye'de yaşayan bir Fransız, acil olarak gittiği devlet hastanesine aldığı hizmeti Fransa ile karşılaştırdı.

Uzun süredir Türkiye'de yaşayan bir Fransız, acil olarak gittiği devlet hastanesine aldığı hizmeti Fransa ile karşılaştırdı.

Hem tüm süreci 2 saat içinde halledebilmesi hem de doktorun kendisiyle İngilizce konuşmasına çok şaşıran Fransız "Harika. Elinize sağlık doktorlar" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Hem tüm süreci 2 saat içinde halledebilmesi hem de doktorun kendisiyle İngilizce konuşmasına çok şaşıran Fransız "Harika. Elinize sağlık doktorlar" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

İşte o video;

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ömer

Olaya fransız kalmışsın be gülüm