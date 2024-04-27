Türkiye'de Yaşayan Bir Fransız Acil Olarak Devlet Hastanesine Gittikten Sonra Sağlık Sistemine Övgü Yağdırdı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sebastien.bet...
Ülkemizin sağlık sistemi ve doktorlarımızın mevcut durumu, toplumumuzda sıkça gündeme gelen ve üzerinde durulan bir mesele haline geldi. Hem sağlık hizmetlerinin kalitesi hem de doktorların çalışma koşulları uzun süredir tartışılıyor.
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Uzun süredir Türkiye'de yaşayan bir Fransız, acil olarak gittiği devlet hastanesine aldığı hizmeti Fransa ile karşılaştırdı.
Hem tüm süreci 2 saat içinde halledebilmesi hem de doktorun kendisiyle İngilizce konuşmasına çok şaşıran Fransız "Harika. Elinize sağlık doktorlar" diyerek memnuniyetini dile getirdi.
İşte o video;
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Olaya fransız kalmışsın be gülüm