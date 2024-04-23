Görüş Bildir
Haberler
Video
Bursa'da Bir Berber Dili Boğazına Kaçan Müşterisinin Hayatını Kurtardıktan Sonra Traşına Devam Etti

Bursa'da Bir Berber Dili Boğazına Kaçan Müşterisinin Hayatını Kurtardıktan Sonra Traşına Devam Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 16:47

İçerik Devam Ediyor

Halkımız son zamanlarda büyük bir soğukkanlılıkla gerçekleştirdikleri ilk yardım operasyonlarıyla sık sık gündeme geliyor. Bildiğiniz üzere halkımız, özellikle Heimlich Manevrası konusunda şaşırtıcı derecede bilgili olduğunu ortaya koydu ve ülkemizin pek çok yerinde, zamanında yapılan bu müdahale ile birçok vatandaşımızın hayatı kurtuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bursa'da bir berber, tıraş esnasında dili boğazına kaçan müşterisinin hayatını kurtardı.

Bursa'da bir berber, tıraş esnasında dili boğazına kaçan müşterisinin hayatını kurtardı.

Adamın dilini çıkarttıktan sonra tıraşını devam eden berberin o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Adamın dilini çıkarttıktan sonra tıraşını devam eden berberin o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

İşte o anlar;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
4
2
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

Sıradaki müşteri gelecek abi devam 😅😅

Bulut olsam

Dil öylece otururken boğaza kaçabilen birşey mi🙇🏻‍♀️

Demirel can

sadece berber değil adam da hiç bir şey olmamış gibi devam ediyor