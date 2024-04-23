Bursa'da Bir Berber Dili Boğazına Kaçan Müşterisinin Hayatını Kurtardıktan Sonra Traşına Devam Etti

Halkımız son zamanlarda büyük bir soğukkanlılıkla gerçekleştirdikleri ilk yardım operasyonlarıyla sık sık gündeme geliyor. Bildiğiniz üzere halkımız, özellikle Heimlich Manevrası konusunda şaşırtıcı derecede bilgili olduğunu ortaya koydu ve ülkemizin pek çok yerinde, zamanında yapılan bu müdahale ile birçok vatandaşımızın hayatı kurtuldu.
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Bursa'da bir berber, tıraş esnasında dili boğazına kaçan müşterisinin hayatını kurtardı.
Adamın dilini çıkarttıktan sonra tıraşını devam eden berberin o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
İşte o anlar;
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Sıradaki müşteri gelecek abi devam 😅😅
Dil öylece otururken boğaza kaçabilen birşey mi🙇🏻♀️
sadece berber değil adam da hiç bir şey olmamış gibi devam ediyor