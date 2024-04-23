Bursa'da Bir Berber Dili Boğazına Kaçan Müşterisinin Hayatını Kurtardıktan Sonra Traşına Devam Etti

Halkımız son zamanlarda büyük bir soğukkanlılıkla gerçekleştirdikleri ilk yardım operasyonlarıyla sık sık gündeme geliyor. Bildiğiniz üzere halkımız, özellikle Heimlich Manevrası konusunda şaşırtıcı derecede bilgili olduğunu ortaya koydu ve ülkemizin pek çok yerinde, zamanında yapılan bu müdahale ile birçok vatandaşımızın hayatı kurtuldu.