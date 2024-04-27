Uzmanlar Yanıtladı: Cüneyt Arkın'ın Filmine Konu Olan Şırıngadaki Hava Boşluğu Gerçekte Ne Kadar Önemli?

Cüneyt Arkın'ın bir filminde, şırıngada hava boşluğu olduğunu görüp karşısındaki kişinin doktor olmadığını, kendisini öldürmek için geldiğini anladığı bir sahne vardı hatırlarsanız. Bu sahnenin yeniden gündem olmasıyla, iğne yapılırken şırıngaya vurularak hava boşluğunun alınmasının önemi merak konusu olmuştu.
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Aynı zamanda sağlık çalışanı olan bir TikTok kullanıcısı, bunun önemini farklı alanlarda uzmanlıklara sahip hekimlere sordu.
Havanın miktarına göre emboliye sebebiyet vereceğini söyleyen doktorların, aslında pek de önemli olmadığını belirtmesi filmin ardından biraz hayal kırıklığına sebep oldu.
İşte o video;
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