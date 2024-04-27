Uzmanlar Yanıtladı: Cüneyt Arkın'ın Filmine Konu Olan Şırıngadaki Hava Boşluğu Gerçekte Ne Kadar Önemli?

Cüneyt Arkın'ın bir filminde, şırıngada hava boşluğu olduğunu görüp karşısındaki kişinin doktor olmadığını, kendisini öldürmek için geldiğini anladığı bir sahne vardı hatırlarsanız. Bu sahnenin yeniden gündem olmasıyla, iğne yapılırken şırıngaya vurularak hava boşluğunun alınmasının önemi merak konusu olmuştu.