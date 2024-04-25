"Bildiğin Bütün Kötü Kelimeleri Söyle" Akımıyla Beylerin Bazı Sırlarını Açık Eden TikTok Kullanıcısı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@eeylulo3/vide...
Son günlerde popüler olan, anne babaların çocuklarını kamera karşısına oturtup bildiği bütün kötü kelimeleri söylettikleri video akımına daha önce denk gelmişsinizdir.
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İki arkadaş bu akımı oldukça yaratıcı biçimde kullanarak bunu içlerini döktükleri bir videoya çevirdi.
Beylerin kalıplaşmış cümlelerini sıralayan TikTok kullanıcısı, bazılarının travmalarını tetikledi.
İşte o video;
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