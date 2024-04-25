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"Bildiğin Bütün Kötü Kelimeleri Söyle" Akımıyla Beylerin Bazı Sırlarını Açık Eden TikTok Kullanıcısı

"Bildiğin Bütün Kötü Kelimeleri Söyle" Akımıyla Beylerin Bazı Sırlarını Açık Eden TikTok Kullanıcısı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 13:22

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Son günlerde popüler olan, anne babaların çocuklarını kamera karşısına oturtup bildiği bütün kötü kelimeleri söylettikleri video akımına daha önce denk gelmişsinizdir.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@eeylulo3/vide...
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İki arkadaş bu akımı oldukça yaratıcı biçimde kullanarak bunu içlerini döktükleri bir videoya çevirdi.

İki arkadaş bu akımı oldukça yaratıcı biçimde kullanarak bunu içlerini döktükleri bir videoya çevirdi.

Beylerin kalıplaşmış cümlelerini sıralayan TikTok kullanıcısı, bazılarının travmalarını tetikledi.

Beylerin kalıplaşmış cümlelerini sıralayan TikTok kullanıcısı, bazılarının travmalarını tetikledi.

İşte o video;

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