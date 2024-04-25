Başka Örneği Yok: Bursa'da Bir Vatandaşın Beslediği Yarısı Horoz Yarısı Tavuk Olan İlginç Hayvan

Bursa'nın İnegöl İlçesinde hobi olarak kanatlı hayvan besleyen mobilya fabrikası sahibi İsmail Şentürk'ün kümesinde geçtiğimiz sene kendisini de şok eden bir hayvan dünyaya geldi.
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Yarı tavuk yarı horoz özelliklerini taşıyan hayvanla ilgili "Geçen sene tavukların altından yumurtadan çıkan bir hayvanımız. Gün geçtikçe, büyüdükçe hayvanın cinsiyetiyle alakalı karar verme aşamasında sıkıntılar yaşadık. Bazen horoz dedik bazen tavuk dedik. Tam olarak büyüdüğünde yarı horoz yarı tavuk olduğunu anladık. Bunun araştırmasını yaptık. Dünyada çok az rastlanılan bir vaka. Bizde olması sürpriz oldu. Bunu da paylaşmak istedik. Üreme anlamında bir şey söz konusu değil. Horoz veya tavuklarla eşleşmiyor. Yumurta da yapmıyor. Bunun sonucunda çift cinsiyetli olduğu için yönelme yok. Bundan dolayı yavru alma söz konusu olamaz. İlginç bir durum. Daha önce İngiliz bilim adamlarının önlerine böyle bir durum gelmiş. Bunu üniversitelerde araştırmaya almışlar. Bizim ilgimizi çekti" diyen Şentürk, bunun daha önce İngiltere'de de meydana geldiğini ama Türkiye'de başka bir örneğinin olmadığını belirtti.
Ayrıca Şentürk, tüm ülkeyi şoke eden hayvanı için üniversiteler araştırmak isterse hayvanı onlara teslim edebileceğini söyledi.
İşte o ilginç hayvan;
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