Annesi 'Odanı Topla' Dediği İçin Eşyalarını Sırtına Atıp Hüngür Hüngür Ağlayarak Evi Terk Eden Minik

Çocukların gelişim süreçleri, belirli yaşlarda karşılaştıkları 'sendromlar' ile aileler için karmaşık bir labirent haline dönüşebilir. İki yaş sendromu, üç yaş sendromu gibi isimlerle anılan bu evreler, çocukların büyüme ve gelişme sürecinde önemli dönüm noktalarıdır. Bu dönemler, hem çocukların kişiliklerinin şekillendiği hem de ailelerin çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiğini öğrendikleri kritik zamanlardır. Fakat bu süreçler bazen oldukça karmaşık bir hal alabiliyor.