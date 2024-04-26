Annesi 'Odanı Topla' Dediği İçin Eşyalarını Sırtına Atıp Hüngür Hüngür Ağlayarak Evi Terk Eden Minik

Çocukların gelişim süreçleri, belirli yaşlarda karşılaştıkları 'sendromlar' ile aileler için karmaşık bir labirent haline dönüşebilir. İki yaş sendromu, üç yaş sendromu gibi isimlerle anılan bu evreler, çocukların büyüme ve gelişme sürecinde önemli dönüm noktalarıdır. Bu dönemler, hem çocukların kişiliklerinin şekillendiği hem de ailelerin çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiğini öğrendikleri kritik zamanlardır. Fakat bu süreçler bazen oldukça karmaşık bir hal alabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Annesi tarafından odasını toplaması için uyarılan bir minik, buna katlanamayınca önemli eşyalarını bohça yapıp evi terk etme kararı aldı.
Annesi de durdurmayınca ağlaya ağlaya evi terk eden küçük kız, asla geri adım atmadı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın