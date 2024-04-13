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Tüm Suratını Ojeyle Boyadıktan Sonra Soluğu Hastanede Almak Zorunda Kalan Miniğin Zor Anları

Tüm Suratını Ojeyle Boyadıktan Sonra Soluğu Hastanede Almak Zorunda Kalan Miniğin Zor Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 22:59 Son Güncelleme: 13.04.2024 - 23:28

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Bebekler kaşla göz arasında başlarını belaya sokmayı başarabiliyor. Bebeklerin bu hızlı ve beklenmeyen hareketleri, onların keşfetme isteğinin ve merakının bir sonucu. Ancak bu durum, ebeveynlerin sürekli uyanık olmalarını ve bebeklerinin güvenliğini sağlamalarını gerektiriyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sevdaysr3442/...
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TikTok'ta büyük bir iştahla yediği yemeklerle tanınan Asya, kaşla göz arasında annesinin çantasından aldığı ojelerle yüzünü boyadı.

TikTok'ta büyük bir iştahla yediği yemeklerle tanınan Asya, kaşla göz arasında annesinin çantasından aldığı ojelerle yüzünü boyadı.

Evde ojeleri çıkartacak bir yol bulamayınca ise soluğu hastanede aldılar.

Evde ojeleri çıkartacak bir yol bulamayınca ise soluğu hastanede aldılar.

Minik Asya'nın mahçup ama muzip anları, izleyenleri bir yandan üzerken bir yandan da gülümsetti.

Minik Asya'nın mahçup ama muzip anları, izleyenleri bir yandan üzerken bir yandan da gülümsetti.

İşte o video;

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Leyla saltık

o çocuk o ojeleri nasıl bulup bu kadar sürebilir..normal değil, ojeyle makyaj yapmayi akil edemez bile ben bile ilk kez gordum duyfum..annesi neredeymiş nas... Devamını Gör

Sinan Şahin

çocuk yapmak icin ehliyet olması zorunlu olmalı

Tekin Şah

Hmm tirnaklarina tek tek oje surmus. Kirmizi ojeyi dudagina surmus. Ve o kadar becerikli bir cocuk ki iki gozune de gayet simetrik siyah oje surmus. Biz de i... Devamını Gör

Rick

İyi ki doktora götürmüş cayır cayır yakardı çocuğun gözünü