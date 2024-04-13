Tüm Suratını Ojeyle Boyadıktan Sonra Soluğu Hastanede Almak Zorunda Kalan Miniğin Zor Anları

Bebekler kaşla göz arasında başlarını belaya sokmayı başarabiliyor. Bebeklerin bu hızlı ve beklenmeyen hareketleri, onların keşfetme isteğinin ve merakının bir sonucu. Ancak bu durum, ebeveynlerin sürekli uyanık olmalarını ve bebeklerinin güvenliğini sağlamalarını gerektiriyor.