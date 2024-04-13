İzlerken Bir Rahatlama Gelecek: Günlük Hayatta Bazı Dürtülerimize Engel Olmasaydık Ne Olurdu?

Bazen hepimizin aklından iç olmayacak, basit ama tehlikeli adımlar atmak geçebiliyor. Bir anda arabanın önüne atlamak, metro beklerden raylara atlama isteği, güzel kokan şampuanı yemeyi düşünmek birçok kişinin içinden geçmiştir.
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Bir kadın, gün içinde aklımızdan geçen ama yapmamızın saçma olacağı şeyleri denedi.
Ortaya çıkan görüntüler, izleyenlere tam olarak 'tamamlanmışlık' hissi verdi.
İşte o video;
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Sizin böyle garip istekleriniz var mı?
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