Daha Önce Görüntülenmemiş Anlar: Ödüllü Belgeselci Bebek Penguenlerin İlk Kez Suya Atladığı Anları Kaydetti

Penguenler dünyanın en sevimli hayvan türlerinden biri. Bu ilginç canlıların tüylerinin parlaklığı, yürüyüşlerinin ahenkli ritmi ve sosyal davranışları onları dünya üzerindeki en sevimli hayvanlardan biri yapıyor.
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Ödüllü belgeselci Bertie Gregory, Antarktika'da iki ay kalarak İmparator penguenlerin daha önce kaydedilmemiş anlarını görüntüledi.
Bebek penguenlerin ilk kez kayalıklardan suya atladığı anlar sosyal medyada beğeni topladı.
Kendilerini 15 metre yükseklikten okyanus sularına bırakan bebek penguenlerin, cesur olan ve önden atlayan penguenin ardından bir süre bekledikten sonra seri bir şekilde suya atlaması dikkat çekti.
İşte o anlar;
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