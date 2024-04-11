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ASMR Videosu Gibi! Bir Çiftlikteki İneğin Sağılma Anının Görüntülerini İzlerken Hipnotize Olacaksınız

ASMR Videosu Gibi! Bir Çiftlikteki İneğin Sağılma Anının Görüntülerini İzlerken Hipnotize Olacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 12:17

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İnsanlığın en büyük yardımcılarından biri olan inekler, dünya genelinde hayatımızın birçok alanında önemli bir role sahip. İnsanlar buu muhteşem hayvanlardan sütünden dışkısına kadar her alanda faydalanıyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sandrin_do_co...
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Bir çiftlik sahibi, ineklerinden birini sağdığı anları paylaştı fakat video bir anda ASMR videosuna dönüştü.

Bir çiftlik sahibi, ineklerinden birini sağdığı anları paylaştı fakat video bir anda ASMR videosuna dönüştü.

Adeta hipnoz etkisi yaratan o anlar izleyenler videodan çıkamadı.

Adeta hipnoz etkisi yaratan o anlar izleyenler videodan çıkamadı.

İşte o video;

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