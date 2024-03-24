Koltuğun Köşesine Kafasını Koyup Horul Horul Uyuyan Kangalın Videosundan Çıkamayacaksınız

Kangal, bilinen en insan dostu ve aynı zamanda en koruyucu köpek cinsi olarak tanınır. Sevimli görüntüleri, zeki yapılarının yanında korumacı içgüdüsüyle insana en yakın canlılardan biridir.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, kangal cinsi köpeğinin koltuğun köşesinde bir insan gibi uyuduğu anları paylaştı.
Kangalın o anlarını görenler, hiç sıkılmadan dakikalarca izledi.
İşte o video;
Videoya güldüren yorumlar da geldi;
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