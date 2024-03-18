Koyun Gülçin'e Rakip Geldi! Evinde Beslediği İneğiyle Kahvaltı Yapmaya Çalışan Adamın Zor Anları

Kaynak: https://www.tiktok.com/@elias_filmz/v...
Aranızda koyun Gülçin'i tanıyanlar vardır. Kendisi sahibinin tüm yiyeceklerine ortak oluyor, metrelerce uzakta olsa bile tüm sürüyü yararak yemeğe ulaşmasıyla biliniyor. Üstelik kendi ismini de biliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir adam da evinde beslediği inekle kahvaltı yapmaya çalıştığı anları paylaştı.
Kahvaltısına ortak olmaya çalışan inekle mücadele eden adamın zor anlarını görenler, evde inek beslemenin yollarını aramaya başladı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda