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Koyun Gülçin'e Rakip Geldi! Evinde Beslediği İneğiyle Kahvaltı Yapmaya Çalışan Adamın Zor Anları

Koyun Gülçin'e Rakip Geldi! Evinde Beslediği İneğiyle Kahvaltı Yapmaya Çalışan Adamın Zor Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 18:03 Son Güncelleme: 18.03.2024 - 18:17

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Aranızda koyun Gülçin'i tanıyanlar vardır. Kendisi sahibinin tüm yiyeceklerine ortak oluyor, metrelerce uzakta olsa bile tüm sürüyü yararak yemeğe ulaşmasıyla biliniyor. Üstelik kendi ismini de biliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@elias_filmz/v...

Gülçin'in videosunu sizinle burada paylaşmıştık;

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Bir adam da evinde beslediği inekle kahvaltı yapmaya çalıştığı anları paylaştı.

Bir adam da evinde beslediği inekle kahvaltı yapmaya çalıştığı anları paylaştı.

Kahvaltısına ortak olmaya çalışan inekle mücadele eden adamın zor anlarını görenler, evde inek beslemenin yollarını aramaya başladı.

Kahvaltısına ortak olmaya çalışan inekle mücadele eden adamın zor anlarını görenler, evde inek beslemenin yollarını aramaya başladı.

İşte o video;

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