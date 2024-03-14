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Atlara Kayropraktik Tedavi Uygulayan Fizyoterapistin Videosunu İzlerken Siz de Rahatlayacaksınız

Atlara Kayropraktik Tedavi Uygulayan Fizyoterapistin Videosunu İzlerken Siz de Rahatlayacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 20:15

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Günümüz sağlık dünyasında, kayropraktik tedavi yöntemi, popülerliğini giderek artıran bir uygulama haline geldi. Bu tedavi, özellikle kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında etkili bir çözüm sunarak, insanların yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynuyor. Vücudun doğal iyileşme sürecini destekleyen bu yöntem, ağrıyı hafifletmek ve hareket kabiliyetini iyileştirmek için ideal. Bu yöntem aynı zamanda hayvanlar üzerinde de uygulanmaya başladı bildiğiniz üzere.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@boneshandsani...
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Bir fizyoterapist atlara kayropraiktik tedavi uyguladığı anları paylaştı.

Bir fizyoterapist atlara kayropraiktik tedavi uyguladığı anları paylaştı.

Güçlü bir kas ve iskelet sisteminin çok önemli olduğu atların, tedavi sırasındaki verdikleri tepkiler izleyenleri de rahatlattı.

Güçlü bir kas ve iskelet sisteminin çok önemli olduğu atların, tedavi sırasındaki verdikleri tepkiler izleyenleri de rahatlattı.

İşte o video;

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ömer

Atlar bile fizyoterapiste yaptırıyor bizim hayvanlar kırıkçı çıkıkçı dayılara şu at kadar olamadınız 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Egemen Kullakcı

bu arkadaş sincaptan anakondaya kadar tüm hayvanlara yapıyor bunu. özellikle kedi ve köpeklerde çok başarılı. türkiye'ye gelse direk götürcem benim oğlanı

Fatih Günal

Şimdi herkes atına uygular. Eyvahlar olsun 😱