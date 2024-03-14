Hayvanat Bahçesinde Bir Şempanze Gelen Ziyaretçinin Protez Bacağını Karşısında Şok Olup Arkadaşlarını Çağırdı

Maymunlar ve insanlar arasındaki benzerlikler, bilim dünyasının dikkatini çeken bir konu. Bu iki tür arasındaki paralellikler, genetik yapıdan davranış biçimlerine kadar geniş bir yelpazede yer alır. Bu karmaşık ve ilginç konu, bilim insanlarının hala üzerinde çalıştığı ve yeni bilgiler keşfettikçe daha da derinleşen bir alan.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir hayvanat bahçesinde ziyaretçi bir şempanzeye protez bacağını gösterdi.
Protez karşısında şok olan maymun bağırarak diğer arkadaşlarını çağırdı.
Diğer şempanzelerinde şaşkınlıkla adamın bacağını izlediği anlar sosyal medaya viral oldu.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda