O Anlar Yayına Yansıdı! Bir İnşaat İşçisi Çalışırken Yaptığı TikTok Canlı Yayını Sırasında Ölümden Döndü

Kaynak: https://www.tiktok.com/@seslerinsayfa...
Hem dünyada hem ülkemizde iş kazaları ne yazık ki sıkça karşılaşılan bir durum. İş kazalarının sıkça yaşanmasının altında yatan nedenler arasında iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olması, çalışanların bu konuda yeterli bilinç düzeyine sahip olmaması ve iş yerlerindeki risk faktörlerinin doğru bir şekilde yönetilememesi yer alıyor. Bu durumun önüne geçmek ve iş kazalarını en aza indirmek için, iş güvenliği konusunda etkin politikaların uygulanması ve çalışanların bu konuda eğitilmesi büyük önem taşıyor.
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Bir inşaat işçisi çalıştığı esnada Tiktok hesabından canlı yayın açtı.
O sırada yukardan düşen tuğlaları son anda fark eden işçi ölümden döndü.
İşçinin şans eseri yara almadan kurtulduğu o anlar, canlı yayına da anbean yansıdı.
İşte o anlar;
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