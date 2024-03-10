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Bir Baba Bahçede Bulup Günlerce Tedavi Ettiği Kuşu Havaya Bıraktığı An Saniyeler İçinde Kedi Kaptı

Bir Baba Bahçede Bulup Günlerce Tedavi Ettiği Kuşu Havaya Bıraktığı An Saniyeler İçinde Kedi Kaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 21:37

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İyilik yapma arzusu ne kadar kuvvetli olursa olsun, bazen talihsizlikler peşinizi bırakmaz. Bahçelerine düşen yaralı bir kuşla bağ kuran bir ailenin başına gelen olay tam olarak bunun bir örneği gibi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@adademirelli/...
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Bir aile, bahçelerinde yaralı halde buldukları kuşu günlerce tedavi ettikten sonra, uçmaya hazır olduğunu düşündükleri için dışarı salmaya karar verdi.

Bir aile, bahçelerinde yaralı halde buldukları kuşu günlerce tedavi ettikten sonra, uçmaya hazır olduğunu düşündükleri için dışarı salmaya karar verdi.

Fakat bahçedeki kedileri hesaba katmayınca işler planladıkları gibi gitmedi.

Fakat bahçedeki kedileri hesaba katmayınca işler planladıkları gibi gitmedi.

O anlar hem ailenin hem de izleyenlerin kalbini sızlattı.

İşte o anlar;

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