Hilesini Bulmuşlar! Bir Genç Disney World'e Girerken Sıra Beklememek İçin Dizlik Takanları İfşa Etti

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C4CRzr...
Günümüzde engelli bireylerin toplum içinde zorlanmadan hayatlarını sürdürebilmeleri için onlara uygun düzenlemeler yapılıyor ve onlar için bazı imtiyazlar tanınıyor. Fakat bu durum engelli olmayan bireyler tarafından suistimal edilebiliyor.
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Ziyaretçiler, Disney World'e girerken sıra beklemeden, engelli bireylerin giriş yaptığı noktadan içeri girebilmek için bir yöntem geliştirdi.
İçeri girerken dizlik takan kişilerin sıra beklemeden içeri girdiğini gören Amerikalılar bunu bir furya haline getirdi.
Bu yöntemin gerçekten işe yarayıp yaramadığını görmek için Disney World'e dizlikle giden genç, aynı yöntemi kullananları de ifşa ettiği bir video çekti.
İşte o video;
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