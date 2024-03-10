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Hayal Kırıklığına Uğrattı: Bir Influencer Instagram İçin Çekilen Havalı Videoların Arka Planını Paylaştı

Hayal Kırıklığına Uğrattı: Bir Influencer Instagram İçin Çekilen Havalı Videoların Arka Planını Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 00:39

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Instagram, her gün göz alıcı fotoğraflarla dolup taşıyor. Artık birçok kullanıcı, bu platformu ciddi bir iş alanı olarak değerlendiriyor. Bu süreç, büyük bir zaman ve emek gerektiriyor. Fotoğrafların çekilmesi, düzenlenmesi ve paylaşılması için harcanan zaman ve çaba, Instagram'ın büyüleyici bir görsel şölen haline gelmesini sağlıyor. Her geçen gün daha fazla insan, Instagram üzerinde etkileyici bir iz bırakmak için çaba gösteriyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@limitlesssecr...
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Bir kadın, Instagram'da paylaştığı bir videonun arka planını paylaştı.

Bir kadın, Instagram'da paylaştığı bir videonun arka planını paylaştı.

Harika elbisesiyle, tarihi bir yapının önünde poz vermek için elbisesini fotoğrafın çekileceği alana kadar saklamak için kullandığı yöntem, izleyenleri bir miktar hayal kırıklığına uğrattı.

Harika elbisesiyle, tarihi bir yapının önünde poz vermek için elbisesini fotoğrafın çekileceği alana kadar saklamak için kullandığı yöntem, izleyenleri bir miktar hayal kırıklığına uğrattı.

İşte video;

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