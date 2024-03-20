Köpeklerini Bir Türlü Havuzdan Çıkaramadığı İçin Randevusuna Geç Kalan Kadının Köpekleriyle Tatlı Anları

Kaynak: https://www.tiktok.com/@bustersworld4...
İnsanların en sadık ve sevgi dolu dostları hiç şüphesiz köpeklerdir. Bu dört ayaklı dostlarımız, sadece birer evcil hayvan olmanın ötesinde, aynı zamanda yaşadığımız hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelirler. Onlarla geçirdiğimiz her an, hayatımıza neşe,enerji ve mutluluk katar. Onlar, sevgi dolu kalpleri ve sadakatleri ile hayatımızı renklendirirler.
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Bir kadın, evcil dostlarıyla yaşadığı zorlu bir mücadeleyi paylaştı.
Bir yere yetişmesi gereken bir kadın, köpeklerini bir türlü havuzdan çıkamadı.
Köpekler havuzun tadını çıkarırken kadının verdiği mücadele izleyenleri gülümsetti.
İşte o video;
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sonra kist hidatik vakaları neden arttı diye sormuyorlar mi 🤦