Tayland'da Her Kaşıkta İçinden Böceklerin Uçuştuğu Bir Acayip Yemeği Görünce İçiniz Bir Tuhaf Olacak

Yemek kültürü elbette her ülkede oldukça farklılık gösteriyor. Bu kültür o ülkenin coğrafyasına, iklimine geleneklerine ve yaşam tarzına göre değiştiğinden her bir yemek o ülke hakkında da büyük ölçüde fikir verebiliyor. Kimilerine çok normal hatta çok lezzetli gelen bazı yemekler bize çok tuhaf gelebiliyor.