Tayland'da Her Kaşıkta İçinden Böceklerin Uçuştuğu Bir Acayip Yemeği Görünce İçiniz Bir Tuhaf Olacak

Yemek kültürü elbette her ülkede oldukça farklılık gösteriyor. Bu kültür o ülkenin coğrafyasına, iklimine geleneklerine ve yaşam tarzına göre değiştiğinden her bir yemek o ülke hakkında da büyük ölçüde fikir verebiliyor. Kimilerine çok normal hatta çok lezzetli gelen bazı yemekler bize çok tuhaf gelebiliyor.
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Bir genç Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yediği bir akşam yemeğini paylaştı.
Her lokmada masaya uçan canlıların saçıldığı yemek izleyenlerin midelerini altüst etti.
Restoran çalışanlarının, canlıların uçmaması için nasıl yemesi gerektiği konusunda tavsiye de verdiği genç yemeği afiyetle yedi.
İşte o video;
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Vicdansızlık bu ya iğrençsiniz
Canlı protein,benim balıklar da bayılıyorlar canlı yeme çok faydalı,ne .... pardon balık?evet balık....
Minik karides be onlar, bocek degil, adi bi baskaydi sanki ama hatiramadim simdi.
Çimçim sanırım. Minik de olsa, pişmiş olmasını tercih ederim :D