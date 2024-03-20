Görüş Bildir
Haberler
Video
Tayland'da Her Kaşıkta İçinden Böceklerin Uçuştuğu Bir Acayip Yemeği Görünce İçiniz Bir Tuhaf Olacak

Tayland'da Her Kaşıkta İçinden Böceklerin Uçuştuğu Bir Acayip Yemeği Görünce İçiniz Bir Tuhaf Olacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 15:21

İçerik Devam Ediyor

Yemek kültürü elbette her ülkede oldukça farklılık gösteriyor. Bu kültür o ülkenin coğrafyasına, iklimine geleneklerine ve yaşam tarzına göre değiştiğinden her bir yemek o ülke hakkında da büyük ölçüde fikir verebiliyor. Kimilerine çok normal hatta çok lezzetli gelen bazı yemekler bize çok tuhaf gelebiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir genç Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yediği bir akşam yemeğini paylaştı.

Bir genç Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yediği bir akşam yemeğini paylaştı.

Her lokmada masaya uçan canlıların saçıldığı yemek izleyenlerin midelerini altüst etti.

Her lokmada masaya uçan canlıların saçıldığı yemek izleyenlerin midelerini altüst etti.

Restoran çalışanlarının, canlıların uçmaması için nasıl yemesi gerektiği konusunda tavsiye de verdiği genç yemeği afiyetle yedi.

Restoran çalışanlarının, canlıların uçmaması için nasıl yemesi gerektiği konusunda tavsiye de verdiği genç yemeği afiyetle yedi.

İşte o video;

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
5
5
4
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ceren

Vicdansızlık bu ya iğrençsiniz

Hasan Tahsin

Canlı protein,benim balıklar da bayılıyorlar canlı yeme çok faydalı,ne .... pardon balık?evet balık....

Elly

Minik karides be onlar, bocek degil, adi bi baskaydi sanki ama hatiramadim simdi.

Thistle

Çimçim sanırım. Minik de olsa, pişmiş olmasını tercih ederim :D