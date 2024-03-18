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Dünyanın En Tuhaf Kabilesi Aghori'yi Ziyaret Eden Muhabirin Kabile Üyelerine Yem Olmaktan Zor Kurtulduğu Anlar

Dünyanın En Tuhaf Kabilesi Aghori'yi Ziyaret Eden Muhabirin Kabile Üyelerine Yem Olmaktan Zor Kurtulduğu Anlar

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 15:41

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Günümüz dünyasında, birçok kabile hala kendine özgü gelenek ve kurallarını koruyarak yaşamını sürdürmekte. Modern yaşamın etkisinden uzakta, bu kabileler, varlıklarını sürdürmenin yanı sıra, kültürel miraslarını da gelecek nesillere aktarmak için çaba sarf ediyorlar. Birbirinden ilginç geleneklere sahip olabilen bu kabileler yaşam tarzlarıyla her birimizi şaşırtabiliyor. Bu kabilelerin en ilginici yamyam olmaları ile bilinen, Hindistan'daki Aghori Kabilesi.

Onları detaylı olarak burada anlatmıştık;

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CNN Muhabiri'nin Aghori Kabilesi'nin belgeselini çektiği sırada yaşadıkları yeniden gündem oldu.

CNN Muhabiri'nin Aghori Kabilesi'nin belgeselini çektiği sırada yaşadıkları yeniden gündem oldu.

Kabile üyeleri tarafından yenmekten zor kurtulan muhabirin korku dolu anları, izlerken bile tüyleri ürpertti.

Kabile üyeleri tarafından yenmekten zor kurtulan muhabirin korku dolu anları, izlerken bile tüyleri ürpertti.

İşte o anlar;

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