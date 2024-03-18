Dünyanın En Tuhaf Kabilesi Aghori'yi Ziyaret Eden Muhabirin Kabile Üyelerine Yem Olmaktan Zor Kurtulduğu Anlar

Günümüz dünyasında, birçok kabile hala kendine özgü gelenek ve kurallarını koruyarak yaşamını sürdürmekte. Modern yaşamın etkisinden uzakta, bu kabileler, varlıklarını sürdürmenin yanı sıra, kültürel miraslarını da gelecek nesillere aktarmak için çaba sarf ediyorlar. Birbirinden ilginç geleneklere sahip olabilen bu kabileler yaşam tarzlarıyla her birimizi şaşırtabiliyor. Bu kabilelerin en ilginici yamyam olmaları ile bilinen, Hindistan'daki Aghori Kabilesi.