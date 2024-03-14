Kuzey Hindistan'da Düzeni ve Hijyenikliğiyle "Hint Sokak Lezzeti" Algısını Yerle Bir Eden Sokak Satıcısı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C4X6F1...
Hindistan'ın sokak yemekleri, genellikle hijyen konusundaki eksiklikleri ve sağlığa pek de uygun olmayan görüntüleriyle tanınıyor. Bu görüntüler hem Hindistan sokak lezzetlerine hem Hindistan'a karşı bir önyargı olulmasına sebep oluyor. Fakat Kuzey Hindistan'da bulunan bir sokak satıcısı ezberleri bozdu.
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Satıcının oldukça temiz ve düzenli yiyecek tezgahı, görenleri şaşırttı.
Fakat tezgahın boş olması, diğer hijyenden uzak yemek tezgahlarındaki gibi önünde bir kuyruk olamamsı da dikkatlerden kaçmadı.
İşte o video;
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