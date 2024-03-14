Görüş Bildir
Haberler
Video
Kuzey Hindistan'da Düzeni ve Hijyenikliğiyle "Hint Sokak Lezzeti" Algısını Yerle Bir Eden Sokak Satıcısı

Kuzey Hindistan'da Düzeni ve Hijyenikliğiyle "Hint Sokak Lezzeti" Algısını Yerle Bir Eden Sokak Satıcısı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 19:58

İçerik Devam Ediyor

Hindistan'ın sokak yemekleri, genellikle hijyen konusundaki eksiklikleri ve sağlığa pek de uygun olmayan görüntüleriyle tanınıyor. Bu görüntüler hem Hindistan sokak lezzetlerine hem Hindistan'a karşı bir önyargı olulmasına sebep oluyor. Fakat Kuzey Hindistan'da bulunan bir sokak satıcısı ezberleri bozdu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C4X6F1...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Satıcının oldukça temiz ve düzenli yiyecek tezgahı, görenleri şaşırttı.

Satıcının oldukça temiz ve düzenli yiyecek tezgahı, görenleri şaşırttı.

Fakat tezgahın boş olması, diğer hijyenden uzak yemek tezgahlarındaki gibi önünde bir kuyruk olamamsı da dikkatlerden kaçmadı.

Fakat tezgahın boş olması, diğer hijyenden uzak yemek tezgahlarındaki gibi önünde bir kuyruk olamamsı da dikkatlerden kaçmadı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
4
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?