Kuzey Hindistan'da Düzeni ve Hijyenikliğiyle "Hint Sokak Lezzeti" Algısını Yerle Bir Eden Sokak Satıcısı

Hindistan'ın sokak yemekleri, genellikle hijyen konusundaki eksiklikleri ve sağlığa pek de uygun olmayan görüntüleriyle tanınıyor. Bu görüntüler hem Hindistan sokak lezzetlerine hem Hindistan'a karşı bir önyargı olulmasına sebep oluyor. Fakat Kuzey Hindistan'da bulunan bir sokak satıcısı ezberleri bozdu.