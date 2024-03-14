"Var Ey Gönül"ü Seslendirdi: Fransız Sanatçı Eléonore Fourniau'nun Uzun Hava Performansına Bayılacaksınız

Türk müziğinin çeşitliliği ve büyüleyici niteliği, onu dünya çapında benzersiz ve etkileyici kılıyor. Her bir nota, her bir melodi, dinleyenlerin ruhuna dokunuyor ve onları farklı bir dünyaya, farklı bir zaman dilimine götürür. Bu müzik türü, her yaştan ve her kültürden insanı bir araya getirebiliyor.
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Ailesinin görevi sebebiyle küçük yaşta Türkiye'ye gelen ve burada Türk müziğine ilgi duyan Eléonore Fourniau, müziğimizi tüm dünyada temsil ediyor.
Sanatçının, Sami Yusuf ile birlikte Fransa'da verdiği "L'Amour Vivant" isimli konserde Kaygusuz Abdal'ın 'Var Ey Gönül' türküsünü seslendirdi.
Eserle muazzam biçimde bütünleşen sesiyle ortaya büyüleyici bir performans çıktı.
İşte o video;
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bizimkilerle başa baş yarışır ... harika söylemiş ... tebrik ederim
Çok hoş bir ses, ne kadar güzel söylemiş
muhteşem benim sesimde güzel olaraktan 😍