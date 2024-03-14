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"Var Ey Gönül"ü Seslendirdi: Fransız Sanatçı Eléonore Fourniau'nun Uzun Hava Performansına Bayılacaksınız

"Var Ey Gönül"ü Seslendirdi: Fransız Sanatçı Eléonore Fourniau'nun Uzun Hava Performansına Bayılacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 12:50

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Türk müziğinin çeşitliliği ve büyüleyici niteliği, onu dünya çapında benzersiz ve etkileyici kılıyor. Her bir nota, her bir melodi, dinleyenlerin ruhuna dokunuyor ve onları farklı bir dünyaya, farklı bir zaman dilimine götürür. Bu müzik türü, her yaştan ve her kültürden insanı bir araya getirebiliyor.

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Ailesinin görevi sebebiyle küçük yaşta Türkiye'ye gelen ve burada Türk müziğine ilgi duyan Eléonore Fourniau, müziğimizi tüm dünyada temsil ediyor.

Ailesinin görevi sebebiyle küçük yaşta Türkiye'ye gelen ve burada Türk müziğine ilgi duyan Eléonore Fourniau, müziğimizi tüm dünyada temsil ediyor.

Sanatçının, Sami Yusuf ile birlikte Fransa'da verdiği "L'Amour Vivant" isimli konserde Kaygusuz Abdal'ın 'Var Ey Gönül' türküsünü seslendirdi.

Sanatçının, Sami Yusuf ile birlikte Fransa'da verdiği "L'Amour Vivant" isimli konserde Kaygusuz Abdal'ın 'Var Ey Gönül' türküsünü seslendirdi.

Eserle muazzam biçimde bütünleşen sesiyle ortaya büyüleyici bir performans çıktı.

Eserle muazzam biçimde bütünleşen sesiyle ortaya büyüleyici bir performans çıktı.

İşte o video;

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moonlight

bizimkilerle başa baş yarışır ... harika söylemiş ... tebrik ederim

nolmus ki

Çok hoş bir ses, ne kadar güzel söylemiş

Deathwarriror

muhteşem benim sesimde güzel olaraktan 😍