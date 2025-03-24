Neden Parayı Harcamaya Meyilliyiz? Duygusal Harcamaları Kontrol Etmenin Yolları
Neden Parayı Harcamaya Meyilliyiz? Duygusal Harcamaları Kontrol Etmenin Yolları
Bir bakmışsınız, sadece bakacağım diye girdiğiniz mağazadan elleriniz poşetlerle dolu çıkmışsınız… Ya da bu ay kesin tasarruf yapacağım derken kendinizi bir anda online alışverişte sepetinizi doldururken bulmuşsunuz. Peki gerçekten ihtiyacınız olduğu için mi harcıyorsunuz yoksa duygularınıza mı yenik düşüyorsunuz? Stres, mutluluk, hatta sıkıntı bile cüzdanınıza etki etmekte. Gelin, duygusal harcamaların sebeplerini ve bunları kontrol etmenin yollarını birlikte öğrenelim!
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Neden parayı harcamaya meyilli olduğumuzdan başlayalım.
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Stres altındayken cüzdanınıza sarılmayın.
İndirimlere balıklama atlamadan önce gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını sorgulayın.
Sosyal medyanın gazına gelmeyin.
Alışverişi terapi gibi görmeyin.
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Zaten bütçeyi aştım bari harcamaya devam edeyim demekten kaçının.
Kredi kartı harcamalarınıza büyük özen gösterin.
Çevrenizin baskısına yenik düşmeyin.
Bütçesiz olmaz! Plan yapın ve onu takip edin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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