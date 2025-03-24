Neden Parayı Harcamaya Meyilliyiz? Duygusal Harcamaları Kontrol Etmenin Yolları

Parayı harcama eğiliminizin arkasında genellikle duygusal ve psikolojik faktörler yatıyor. Stres, mutluluk veya can sıkıntısı gibi duygular, alışveriş yaparak kendinizi daha iyi hissetmenize neden oluyor aslında. Sosyal medya ve çevreniz de sizi harcamaya teşvik ederek ihtiyacınız olmayan şeyleri almanıza da yol açıyor. Ayrıca alışveriş yaptıkça beyniniz dopamin salgılar ve bu kısa süreli mutluluk hissi, tekrar harcama yapma isteğinizi pekiştirir. Kredi kartı kullanımı da gerçek para harcamıyormuşsunuz hissi yaratarak bütçenizi aşmanıza sebep olmakta. Eğer gelir-gider dengenizi takip etmiyorsanız farkında olmadan gereksiz harcamalar yapmanız kaçınılmaz hale gelir. Peki bu durumdan nasıl korunulabilir?