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Türkiye Futbol Federasyonu, Maçların Erteleneceği İddiasını Yalanladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Maçların Erteleneceği İddiasını Yalanladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.03.2025 - 13:59

Gazeteci Umut Eken'in haberine göre TFF, İçişleri Bakanlığı ile görüşerek bu hafta oynanancak lig maçlarını bir hafta ertelemeyi düşündü. Kararın bu Çarşamba gününde açıklanabileceğini söyleyen Eken'e bugün TFF'den yalanlama geldi. TFF, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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"Ligler ertelenebilir" iddiası gündeme gelmişti.

"Ligler ertelenebilir" iddiası gündeme gelmişti.

Gazeteci Umut Eken, X'ten paylaştığı haberde liglerin bir hafta ertelenebileceğini yazdı. Kararın Çarşamba gününe kadar netleşebileceğini yazan Eken, İçişleri Bakanlığı ve TFF'nin durumu istişare ettiğini söylemişti.

TFF'den bugün resmi açıklama geldi.

TFF'den bugün resmi açıklama geldi.

TFF'den kamuoyuna duyuru başlığıyla yapılan açıklamada,

'Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' denildi. 

Bu kararla bu hafta sonu oynananacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi planlandığı gibi oynanacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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