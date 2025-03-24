Türkiye Futbol Federasyonu, Maçların Erteleneceği İddiasını Yalanladı

Gazeteci Umut Eken'in haberine göre TFF, İçişleri Bakanlığı ile görüşerek bu hafta oynanancak lig maçlarını bir hafta ertelemeyi düşündü. Kararın bu Çarşamba gününde açıklanabileceğini söyleyen Eken'e bugün TFF'den yalanlama geldi. TFF, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.