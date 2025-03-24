Türkiye Futbol Federasyonu, Maçların Erteleneceği İddiasını Yalanladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Maçların Erteleneceği İddiasını Yalanladı
Gazeteci Umut Eken'in haberine göre TFF, İçişleri Bakanlığı ile görüşerek bu hafta oynanancak lig maçlarını bir hafta ertelemeyi düşündü. Kararın bu Çarşamba gününde açıklanabileceğini söyleyen Eken'e bugün TFF'den yalanlama geldi. TFF, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
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"Ligler ertelenebilir" iddiası gündeme gelmişti.
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TFF'den bugün resmi açıklama geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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