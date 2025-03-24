İrlanda-Bulgaristan Maçını Yöneten Halil Umut Meler Maçı Tamamlayamadı
İrlanda-Bulgaristan Maçını Yöneten Halil Umut Meler Maçı Tamamlayamadı
UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş mücadelesinde İrlanda ile Bulgaristan karşı karşıya geldi. Maçın hakemi Halil Umut Meler, sahada nadir rastlanan talihsiz bir olay yaşadı. Deneyimli hakem, kendini zorlasa da maçı tamamlayamadı.
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İrlanda-Bulgaristan maçının hakemi Halil Umut Meler'di.
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Sakatlandı ve devam edemedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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