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İrlanda-Bulgaristan Maçını Yöneten Halil Umut Meler Maçı Tamamlayamadı

İrlanda-Bulgaristan Maçını Yöneten Halil Umut Meler Maçı Tamamlayamadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.03.2025 - 13:46

UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş mücadelesinde İrlanda ile Bulgaristan karşı karşıya geldi. Maçın hakemi Halil Umut Meler, sahada nadir rastlanan talihsiz bir olay yaşadı. Deneyimli hakem, kendini zorlasa da maçı tamamlayamadı.

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İrlanda-Bulgaristan maçının hakemi Halil Umut Meler'di.

İrlanda-Bulgaristan maçının hakemi Halil Umut Meler'di.

İrlanda ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta ikinci devrede attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve B Grubu'na yükseldi. Maçta düdük çalan Meler ise şanssızlık yaşadı.

Sakatlandı ve devam edemedi.

Sakatlandı ve devam edemedi.

37.dakikada sakatlanarak kenara gelen Halil Umut Meler ilk tedavinin ardından maçın ilk devresini tamamladı. Devre arasında ise tecrübeli hakemin maça devam edemeyeceği belli oldu ve ikinci yarıya çıkamadı.

Mehmet Türkmen bir ilki yaşadı

Mehmet Türkmen bir ilki yaşadı

Meler'in devam edemeyeceği ortaya çıkınca maçın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen görev aldı. Bu kararla Türkmen kariyerinde ilk kez üst düzey bir UEFA müsabakasında görev almış oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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