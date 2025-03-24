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Arda Güler ve Szoboszlai Arasındaki Gerilim Sosyal Medyaya Taştı

Arda Güler ve Szoboszlai Arasındaki Gerilim Sosyal Medyaya Taştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.03.2025 - 10:36

Türkiye ve Macaristan'ın karılaştığı Play Off eşleşmesinde Türkiye rakibini altı golle elemeyi başardı. A Ligi'ne yükselen milliler, 2025 yılında Dünya Kupası Elemeleri'nde tekrar sahneye çıkacak. 

Maç içinde ise Arda Güler'e yapılan fauller ve müdahaleler tepki çekti. Macaristan'ın yıldızı Szoboszlai ile sık sık karşı karşıya gelen Arda'nın 'sus' işareti gündem olmuştu. Szoboszlai'nin gülerek geçiştirdiği olaya sosyal medyadan 'katkı' verdi.

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A Milliler, Macaristan'ı rahat geçti.

A Milliler, Macaristan'ı rahat geçti.

İstanbul'da 3-1'in avantajıyla Macaristan'a giden milliler buradan da aldıkları 3-0'lık skorla tur atlamayı başardı. A Ligi çıkan milliler, Dünya Kupası Elemeleri'nde de Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya ile eşleşti.

Arda Güler'e yapılan sert fauller futbolcuların tepkisini çekti.

Arda Güler'e yapılan sert fauller futbolcuların tepkisini çekti.

Özellikle ilk yarıda maç içinde Arda Güler'e Macar futbolcuların sert müdahaleleri yaşandı. Başta Hakan Çalhanoğlu olmak üzere takım arkadaşlarının sert tepki gösterdiği faullerde Arda da geri adım atmadı ve rakipleriyle tartışmaya girdi.

Maç damga vuran fotoğraf...

Maç damga vuran fotoğraf...

Macaristan'ın yıldızı Szoboszlai ile tartışan Arda Güler, kendisine bir şeyler diyen oyuncuya gülerek sus işareti yapmıştı. Macar oyuncunun gülerek bir şeyler söylemeye devam etmesiyle ortam gerilse de tartışma büyümemişti. Tartışma sosyal medyaya taşındı.

Sosyal medyadan Arda'ya "ince" gönderme...

Sosyal medyadan Arda'ya "ince" gönderme...

Macaristan'da bir futbol hesabının paylaştığı bu fotoğrafa Szoboszlai, '1088'' yorumu bıraktı. 

1088 dakika anlamına gelen bu yorum, Arda Güler'in bu sezon Real Madrid'de aldığı kısıtlı süreye işaret ediyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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