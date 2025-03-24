Arda Güler ve Szoboszlai Arasındaki Gerilim Sosyal Medyaya Taştı
Arda Güler ve Szoboszlai Arasındaki Gerilim Sosyal Medyaya Taştı
Türkiye ve Macaristan'ın karılaştığı Play Off eşleşmesinde Türkiye rakibini altı golle elemeyi başardı. A Ligi'ne yükselen milliler, 2025 yılında Dünya Kupası Elemeleri'nde tekrar sahneye çıkacak.
Maç içinde ise Arda Güler'e yapılan fauller ve müdahaleler tepki çekti. Macaristan'ın yıldızı Szoboszlai ile sık sık karşı karşıya gelen Arda'nın 'sus' işareti gündem olmuştu. Szoboszlai'nin gülerek geçiştirdiği olaya sosyal medyadan 'katkı' verdi.
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A Milliler, Macaristan'ı rahat geçti.
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Arda Güler'e yapılan sert fauller futbolcuların tepkisini çekti.
Maç damga vuran fotoğraf...
Sosyal medyadan Arda'ya "ince" gönderme...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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