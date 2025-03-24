Arda Güler ve Szoboszlai Arasındaki Gerilim Sosyal Medyaya Taştı

Macaristan'ın yıldızı Szoboszlai ile tartışan Arda Güler, kendisine bir şeyler diyen oyuncuya gülerek sus işareti yapmıştı. Macar oyuncunun gülerek bir şeyler söylemeye devam etmesiyle ortam gerilse de tartışma büyümemişti. Tartışma sosyal medyaya taşındı.