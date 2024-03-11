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Bir Günü "Kızlarımı Şımartma Günü" İlan Eden Öğretmenin Kız Öğrencileriyle Geçirdiği Tatlı Vakit

Bir Günü "Kızlarımı Şımartma Günü" İlan Eden Öğretmenin Kız Öğrencileriyle Geçirdiği Tatlı Vakit

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 18:46

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Çocukluk döneminde karşılaşılan nitelikli bir öğretmenin etkisi, sadece eğitim sürecimizi değil, aynı zamanda yetişkinlik evremizi de belirgin bir şekilde şekillendirir. Bu değerli etkileşim, bireysel gelişimimiz ve ilerleyen yaşantımız üzerinde kalıcı bir iz bırakır Bu nedenle, çocukluk döneminde karşılaştığımız öğretmenlerin rolü ve etkisi, hayatımızın her evresinde hissedilir ve bu etkileşim, bizi biz yapan unsurlardan biri haline gelir.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C4N_fS...
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Bir öğretmen kız öğrencileri için “Kızlarımı Şımartma Günü” düzenledi.

Bir öğretmen kız öğrencileri için “Kızlarımı Şımartma Günü” düzenledi.

Kız öğrencilerine minik bir bakım yapan öğretmenin etkinliği ve çocukların mutluluğu kalpleri ısıttı.

Kız öğrencilerine minik bir bakım yapan öğretmenin etkinliği ve çocukların mutluluğu kalpleri ısıttı.

İşte o video;

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