İnsanlardan Bir Sevdiklerini Arayıp "Seni Seviyorum" Demeleri İstendi ve Kalbe Dokunan Anlar Yaşandı

Sevdiğimiz insanlara iltifat etmek, onlara karşı ne hissettiğimizi söylemek nedense bir çoğumuzun ihmal ettiği, hatta bazılarımıza oldukça zor gelen bir durum. Aslında insan ilişkilerindeki bu önemli unsur, sevdiklerimizle olan bağımızı güçlendirmenin ve onlara olan sevgimizi göstermenin en etkili ve kolay yollarından biri.