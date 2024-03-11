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İnsanlardan Bir Sevdiklerini Arayıp "Seni Seviyorum" Demeleri İstendi ve Kalbe Dokunan Anlar Yaşandı

İnsanlardan Bir Sevdiklerini Arayıp "Seni Seviyorum" Demeleri İstendi ve Kalbe Dokunan Anlar Yaşandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 16:20 Son Güncelleme: 11.03.2024 - 16:21

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Sevdiğimiz insanlara iltifat etmek, onlara karşı ne hissettiğimizi söylemek nedense bir çoğumuzun ihmal ettiği, hatta bazılarımıza oldukça zor gelen bir durum. Aslında insan ilişkilerindeki bu önemli unsur, sevdiklerimizle olan bağımızı güçlendirmenin ve onlara olan sevgimizi göstermenin en etkili ve kolay yollarından biri.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C4HP_1...
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Bir içerik üreticisi insanlardan, hemen o an sevdikleri birini arayıp ona "Seni seviyorum." demelerini istedi.

Bir içerik üreticisi insanlardan, hemen o an sevdikleri birini arayıp ona "Seni seviyorum." demelerini istedi.

Oldukça duygusal anların yaşandığı video, küçücük bir cümlenin nasıl bir etkisi olabileceğini net bir şekilde gösterdi.

Oldukça duygusal anların yaşandığı video, küçücük bir cümlenin nasıl bir etkisi olabileceğini net bir şekilde gösterdi.

İşte o video;

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Selver.1994.06

Bende ailemi ve aklını kullanan insanları seviyorum ☺️🥰