Sen Hangi Çikolatalı Tatlısın?

Senin ruhun, tatlı ve hafif, ama bir o kadar da dolgun! Her anında bir zarafet, bir neşe barındırıyorsun. Seninle geçirdiğimiz her an, zamanın nasıl geçtiğini anlamadan, sadece keyif aldığımız, gülüp eğlendiğimiz özel bir anıya dönüşüyor. Sadece varlığın bile etrafındaki her şeyi aydınlatıyor. Tatlı bir ekler gibi, dışarıdan göründüğünde sade olabilir; belki minimal bir duruşun, sessiz bir tavrın var. Ama işin içine girdiğinde, o basit görünüşün ardında yatan derinlik, insanı etkisi altına alıyor. İçindeki çikolata sürpriziyle herkesi kendine hayran bırakıyorsun. Herkes ilk bakışta sadece yüzeyine bakabilir, ama seni daha yakından tanıdıkça, içindeki o sıcaklık, zenginlik ve sevgi dolu derinlik ortaya çıkıyor. Her anında gizli bir tatlılık, her gülüşünde ise bir parça büyü barındırıyorsun.