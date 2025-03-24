Sen Hangi Çikolatalı Tatlısın?
Sen Hangi Çikolatalı Tatlısın?
Her birimizin çikolata tutkusu farklı şekillerde ortaya çıkar. Kimimiz bitter çikolatanın asilliğine hayran olurken, kimimiz sütlü çikolatanın yumuşak lezzetini tercih eder. Bu karakter testiyle senin karakter analizini yapacağız ve hangi çikolatalı tatlısın ortaya çıkaracağız.
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. En sevdiğin aktivite nedir?
4. Hangi renk seni daha çok yansıtır?
5. Hangi film türü seni en iyi anlatır?
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6. Hayatını hangi kelime daha iyi tanımlar?
7. Sosyal ortamlarda nasıl birisin?
8. Son olarak hayatında affetmediğin insanlar var mı?
Brownie
Ekler
Donut
Çikolatalı pasta
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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